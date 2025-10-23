Đakovo: Sedam kandidacijskih lista na prijevremenim izborima

Na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Đakova, koji će se održati u nedjelju, 9. listopada, sudjelovat će sedam kandidacijskih lista, objavilo je u četvrtak Gradsko izborno povjerenstvo.

Povjerenstvo je sastavilo i objavilo zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidacijskih lista, a to su lista stranke Domino, lista HDZ-a, HSP-a, koalicije HSU-HNS-HSS-Pravo i pravda, kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivana Mihalja, koalicijska lista SDP-Mladi za Đakovo te lista Stranke umirovljenika.

Kandidacijske liste predavale su se do srijede u ponoć.

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je i i da će se izbori održati na 36 biračkih mjesta u Gradu Đakovu.