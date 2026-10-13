Obavijesti

News

Komentari 4
VELIKI PROBLEMI

Dali smo gotovo devet milijuna eura za vojni neboder! Ministar: 'Majstori su stalno unutra...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dali smo gotovo devet milijuna eura za vojni neboder! Ministar: 'Majstori su stalno unutra...'
Panoramski pogled na poznate zagrebačke građevinena | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U trenutku imate vruću vodu, nemate hladnu vodu, pa imate samo hladnu, nemate više vruću, grijanje radi pa ne radi, hlađenje uglavnom ne radi preko ljeta, kaže ministar

Priči sa skupo plaćenim vojnim neboderom ne nazire se kraj, javlja Dnevnik.hr. Tri ministra obrane promijenila su se otkad se počeo graditi. Onaj koji u njemu sada spava otvoreno govori o ozbiljnim problemima koji mu smetaju.

- U trenutku imate vruću vodu, nemate hladnu vodu, pa imate samo hladnu, nemate više vruću, grijanje radi pa ne radi, hlađenje uglavnom ne radi preko ljeta, nego radi po zimi. A po zimi nije grijanje, nego hlađenje. Sve što može biti naopako je naopako - rekao je ministar Ivan Anušić. 

Ministar obrane ostao je s 40-ak časnika i kadeta. Polovicu nebodera odavno su ispraznili i zatvorili zbog ozbiljnih kvarova na instalacijama, vlage i vode koja se slijevala s viših na niže katove. I natopila i zidove i namještaj.

- Zgrada se koristi, ali konstantno su unutra majstori, konstantno se prebrikava nešto i improvizira, nešto se popravlja, pa valja pet dana, pa onda opet ne valja - kaže ministar. 

SIGNAL ZA OTMICU Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti
Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti

Gotovo devet milijuna eura država je potrošila na gradnju. Iza skupo plaćenog nebodera ostali su neriješeni računi. Vještačenje je razotkrio cijeli niz propusta u gradnji. Ali štetu još uvijek nitko nije podmirio.

MORH-ov vještak ranije je izračunao da će im za popravke trebati više od 1,7 milijuna eura. No, još se čeka da stvarnu financijsku štetu iza ovih vrata utvrdi sudski vještak. Čeka se na rasplet međusobnih tužbi. Ministarstvo obrane tužilo je splitsku tvrtku Lavčević zbog loše odrađenog posla i kašnjenja u gradnji.

Splitski graditelj tužio je pak, MORH. Traže da mu plate zaostale radove i priznaju dio troškova građevinskog materijala. Sudski epilog se ne nazire. Ne iznenađuje ovo ni slučajne prolaznike oko vojnog učilišta.

'SIGURNOST I OBRANA' Anušić: Trump je u pravu kada govori da ne želi štititi Europu
Anušić: Trump je u pravu kada govori da ne želi štititi Europu

- Nadamo se čim prije nalazu vještaka, dogovoru s kompanijom i tvrtkom koja je radila, a ako ne onda idemo na sud. I nadzor i izvođač radova su krivi - kaže Anušić.

Dodaje i kako će zgradu obnoviti na trošak onoga tko je problem napravio. Prozvane strane slučaj ne komentiraju. Prošlo je više od šest godina otkako je vrpca na neboderu prerezana. Damir Krstičević počeo ga je graditi. Namještaj po narudžbi dogovaran je u mandatu Maria Banožića. Treći po redu ministar koji u njemu boravi nakon svega je uvjeren da će tuđi nemar kazniti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'
DRAMA U NüRNBERGU

Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa .
Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti
SIGNAL ZA OTMICU

Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti

Dobili smo dojavu o putničkom zrakoplovu koji prelazi preko našeg zračnog prostora i ima signal da je u tijeku pokušaj otmice. Nije odgovarao na upite i prepratili smo ga iz zračnog prostora, rekao je Anušić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026