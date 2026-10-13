Dali smo gotovo devet milijuna eura za vojni neboder! Ministar: 'Majstori su stalno unutra...'

Priči sa skupo plaćenim vojnim neboderom ne nazire se kraj, javlja Dnevnik.hr. Tri ministra obrane promijenila su se otkad se počeo graditi. Onaj koji u njemu sada spava otvoreno govori o ozbiljnim problemima koji mu smetaju.

- U trenutku imate vruću vodu, nemate hladnu vodu, pa imate samo hladnu, nemate više vruću, grijanje radi pa ne radi, hlađenje uglavnom ne radi preko ljeta, nego radi po zimi. A po zimi nije grijanje, nego hlađenje. Sve što može biti naopako je naopako - rekao je ministar Ivan Anušić.

Ministar obrane ostao je s 40-ak časnika i kadeta. Polovicu nebodera odavno su ispraznili i zatvorili zbog ozbiljnih kvarova na instalacijama, vlage i vode koja se slijevala s viših na niže katove. I natopila i zidove i namještaj.

- Zgrada se koristi, ali konstantno su unutra majstori, konstantno se prebrikava nešto i improvizira, nešto se popravlja, pa valja pet dana, pa onda opet ne valja - kaže ministar.

Gotovo devet milijuna eura država je potrošila na gradnju. Iza skupo plaćenog nebodera ostali su neriješeni računi. Vještačenje je razotkrio cijeli niz propusta u gradnji. Ali štetu još uvijek nitko nije podmirio.

MORH-ov vještak ranije je izračunao da će im za popravke trebati više od 1,7 milijuna eura. No, još se čeka da stvarnu financijsku štetu iza ovih vrata utvrdi sudski vještak. Čeka se na rasplet međusobnih tužbi. Ministarstvo obrane tužilo je splitsku tvrtku Lavčević zbog loše odrađenog posla i kašnjenja u gradnji.

Splitski graditelj tužio je pak, MORH. Traže da mu plate zaostale radove i priznaju dio troškova građevinskog materijala. Sudski epilog se ne nazire. Ne iznenađuje ovo ni slučajne prolaznike oko vojnog učilišta.

- Nadamo se čim prije nalazu vještaka, dogovoru s kompanijom i tvrtkom koja je radila, a ako ne onda idemo na sud. I nadzor i izvođač radova su krivi - kaže Anušić.

Dodaje i kako će zgradu obnoviti na trošak onoga tko je problem napravio. Prozvane strane slučaj ne komentiraju. Prošlo je više od šest godina otkako je vrpca na neboderu prerezana. Damir Krstičević počeo ga je graditi. Namještaj po narudžbi dogovaran je u mandatu Maria Banožića. Treći po redu ministar koji u njemu boravi nakon svega je uvjeren da će tuđi nemar kazniti.