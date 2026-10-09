Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić na panelu "Obrambena industrija kao strateški pokretač razvoja i sigurnosti", koji je održan u petak u Rovinju u sklopu Master Business Foruma, poručio je kako su okolnosti u Hrvatskoj, Europi i na Bliskom istoku takve da su sigurnost i obrana postale primarne.

Ministar Amnušić je na panelu sudjelovao zajedno s predstavnicima ključnih hrvatskih tvrtki u sektoru obrane. Tom prigodom se raspravljalo o prilikama za hrvatsku industriju u trenutku kada Europa ubrzano povećava ulaganja u obranu. Panel se fokusirao na pitanje može li Hrvatska snažnijim povezivanjem domaće industrije, novih tehnologija i državnih institucija iskoristiti europski zamah za jačanje konkurentnosti, povećanje izvoznih kapaciteta i ostvarivanje veće strateške neovisnosti.

- Teza da će vječno trajati mir i tolerancija ne postoji, toga više nema. Moramo se pripremati i biti snažni i spremni za ono što će nam se eventualno dogoditi, nadam se nikada. Ogromnim koracima ulazimo u gospodarstvo i ekonomije gdje imamo ogroman prostor za razvoj i širenje svih onih ekonomija koje smo u proteklih 35 godina napustili i povećati naš BDP, broj radnih mjesta i broj jakih tvrtki koji rade za obranu i sigurnosti - istaknuo je Anušić dodavši kako prije pet godina nitko nije razmišljao o ratu i o tome da će Rusija napasti Ukrajinu.

Međutim, kako je rekao "to se rasplamsao u jedan globalni sukob kojem se nažalost ne vidi kraj".

- I došli smo do trenutka kada smo se počeli propitivati kakva je naša sigurnost, kakve su nam obrambene sposobnosti, kapaciteti, potencijali, i shvatili smo da je Europa postala bez municije. I sada dolazi do buđenja, po meni jako kasno jer politika i ozbiljni političari koji imaju ozbiljne obavještajne informacije koje predviđaju što će se dogoditi, govorim za europsku razinu, morali su znati da će doći do toga - naglasio je Anušić.

Trump je u pravu kada govori da ne želi štititi Europu

Dodao je kako je u pravu američki predsjednik Donald Trump kada govori da ne želi štititi Europu. "U pravu je, kada tvrdi da mu ne pada na pamet više plaćati i voditi brigu o Europi te neka Europa izvoli voditi brigu o sebi. To je jedna od najboljih rečenica koju sam čuo, nisam pobornik ni jednoga, ni drugoga, ni trećega, ali je tu u pravu", kazao je Anušić dodavši kako je Hrvatska mala zemlja i po broju stanovnika, i po BDP-u, i po površini ali ima iskustvo Domovinskog rata.

Po njegovim riječima, Hrvatska ima priliku povećati BDP, otvoriti nova radna mjesta i osnažiti tvrtke koje rade u sektoru obrane i sigurnosti, a u Hrvatskoj danas djeluje 208 tvrtki usmjerenih na taj sektor, od velikih do manjih startupova, i sve su one u fokusu Ministarstva obrane. Osim toga, smatra on, otvara se još jedna perspektiva u vidu fondova Europske unije koje treba aktivirati jer se otvaraju ozbiljna sredstva od strane Europske komisije prema kompanijama koje rade za obranu i sigurnost.

- Ogromna je šansa za gospodarstvo, poduzetnike i obrtnike, i ne smijemo je propustiti. Šansa je da u ovoj globalnoj nesreći izvučemo maksimum kako bi se razvili kao mala snažna i jaka država, ekonomski i gospodarski spremna izaći u susret svim izazovima kojima u ovom trenutku obrana i sigurnost traže. Danas je to visoko profitabilan biznis, i zato treba ovu priliku iskoristiti - poručio je Anušić.