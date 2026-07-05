Obavijesti

News

Komentari 0
KOLUMNA TEOLOGA

Dalibor Milas: Pravi odmor dolazi tek kad čovjek prestane glumiti vlastitog spasitelja...

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
Čitanje članka: 1 min
Dalibor Milas: Pravi odmor dolazi tek kad čovjek prestane glumiti vlastitog spasitelja...
Foto: Davor Visnjic/Pixsell, Igor Kralj/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dok vježbamo strpljenje pred rampama, ministar Butković nas tješi da bolja naplata stiže, negdje između iduće sezone i drugog dolaska...

Ovih se dana kolone protežu prema obali, a u njima sjede ljudi koji mjesecima ponavljaju istu molitvu: samo da izdržim do godišnjeg, kao da će se negdje iza tunela, kolone i prvog pogleda na more život napokon smilovati.

Onda godišnji napokon dođe i otkrijemo da smo i u njega ušli kao u novu smjenu. Moramo otići. Moramo se okupati. Moramo objaviti dokaz da se odmaramo. Moramo se vratiti bolji, zdraviji, nasmijaniji. Tako smo i odmor pretvorili u zadatak, najhrvatskiji oblik asketizma, onaj s naplatnom kućicom.

Dok vježbamo strpljenje pred rampama, ministar Butković nas tješi da bolja naplata stiže, negdje između iduće sezone i drugog dolaska.

KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA Crkva i šutnja: Ponekad više pažnje izazove zgažena mačka na Ilici nego romsko dijete
Crkva i šutnja: Ponekad više pažnje izazove zgažena mačka na Ilici nego romsko dijete

To je svijet Chucka Nolanda iz “Cast Away”: sat, rokovi i uvjerenje da organizirani čovjek drži život pod kontrolom. Tek kad ostane bez svega što je kontrolirao, vidi da ga nisu slomile samo obveze, nego samoća koju je godinama nazivao snagom. Isus u nedjeljnom evanđelju ne govori ljudima kojima treba malo wellnessa.

Obraća se “umornima i opterećenima”, onima koji su život sveli na funkcioniranje: šute dok pucaju, odgovaraju dok nestaju i smiješe se jer je i raspad danas valjda poželjno prikazati uredno. “Dođite k meni i ja ću vas odmoriti”, nije citat za društvene mreže, već rečenica upućena ljudima kojima se cijeli život skupio u jednu riječ: moram.

Zanimljivo, Isus ne obećava bijeg. Govori o jarmu. O komadu drveta na ramenima. O teretu koji se ne ukida čarolijom, nego dijeli prisutnošću. To je skandal za vrijeme koje nas uvjerava da vrijedimo samo dok možemo sami.

DAN IZBJEGLICA Ne tlačite stranca, jer i sami ste bili stranci u Egiptu. To nije slučajan citat iz Svetog pisma...
Ne tlačite stranca, jer i sami ste bili stranci u Egiptu. To nije slučajan citat iz Svetog pisma...

Dok stižemo, nosimo, isporučujemo, ne smetamo, ne tražimo previše i ne priznajemo da smo umorni. Možda se pravi odmor zato i ne nalazi ondje gdje ga najčešće tražimo: na kraju kolone, na plaži, u savršeno isplaniranom tjednu bez obveza.

On dolazi tek kad čovjek prestane glumiti vlastitog spasitelja, kad više ne mora sve izdržati da bi bio vrijedan ni sve držati pod kontrolom da bi bio voljen. Na kraju se pokaže da mi zapravo i ne tražimo život bez tereta, nego rame uz koje i najteže stvari prestaju biti dokaz naše osamljenosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevio (15) boluje od Majewski dvarfizma. Sad kreće u srednju u nove pobjede: 'Presretni smo'
POMIČE VLASTITE GRANICE

Nevio (15) boluje od Majewski dvarfizma. Sad kreće u srednju u nove pobjede: 'Presretni smo'

Njegova majka otkrila nam je kroz što su sve prolazili tijekom školovanja koje im ostaje u divnom sjećanju zahvaljujući njegovim školskim kolegama koji su ga od prvog dana prihvatili, pomagali, družili se i tako je stekao prijatelje za cijeli život.
VIDEO Potpuni kaos nakon koncerta Thompsona: 'Ljudi su hodali po autocesti doma...'
NASTALI PROBLEMI

VIDEO Potpuni kaos nakon koncerta Thompsona: 'Ljudi su hodali po autocesti doma...'

Čitatelji su nam javili kako nije bilo najavljenog organiziranog prijevoza te da su svi prilazi prema Westgateu bili zatvoreni
EKSKLUZIVNA SNIMKA Jel' ovo moguće?! Bježao policiji preko Save: 'Plivao je oko 25 minuta'
VODENI BJEGUNAC

EKSKLUZIVNA SNIMKA Jel' ovo moguće?! Bježao policiji preko Save: 'Plivao je oko 25 minuta'

Bosanska policija ga je lovila, skočio je u Savu i preplivao. Na obali ga je čekala hrvatska policija, sve smo gledali iz kafića, rekao nam je čitatelj koji je snimio bjegunca i njegov kraul stil plivanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026