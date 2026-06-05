Dalija Orešković o emitiranju Thompsona na HRT-u: Od večeras je ZDS državni i vjerski

Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je repriziranje Thompsonovog koncerta na hipodromu.

- Ako pohvalimo Crkvu za vjerski odgoj Hrvata, opravdavat će se Crkva da s prikazom snimke Hipodromskog koncerta nema ništa, iako je molitve bilo više nego na nedjeljnim misama. Reći će Crkva, HRT je državna televizija, nije Kaptolska, a Tijelovo je i državni blagdan - započela je Orešković te se zapitala kome pripada ZDS.

- Čiji je onda pozdrav Za dom spremni? Od večeras, i državni i vjerski. Ne kažem da je kršćanski, nekako mi Krist ne ide uz fašizam, već vjerski u smislu uvjerenja koja su utkana u ikonografiju i tekst pjesama. U tim uvjerenjima se ne možemo pronaći svi. Za dom spremni orio se Hipodromom, pa u sabornici, ako je mogao na HRT-u, zašto se ne bismo tako pozdravljali i u Crkvi - dodala je.

- Hvaljen Isus i Marija mons. Dražen Kutleša, Za dom spremni! Idete na put u Vatikan, avionom kažete? Neka Vas Bog čuva od domoljubnih otmičara i bombi postavljenih radi nečijih nacionalnih interesa. Pitajte Papu kada s njim budete razgovarali, što je s empatijom prema ženi čiji je muž poginuo na radnom mjestu, što je s djecom koja su ostala bez oca. Što je s elementarnom ljudskom pristojnošću? Thompson će uvijek imati svoju publiku. I šteta je, zapravo, što u onome što se događa na njegovim koncertima ne možemo pričati u nekom drugom kontekstu, isticati ono što bi moglo biti lijepo i dobro - poručila je saborska zastupnica, te se osvrnula na Crkvu.

- No ovo što je država uz blagoslov Crkve večeras prikazala kao svoj odabir na vjerski i državni blagdan, to je jasna politička poruka, i vlasti i Crkve koja uz takvu vlast stoji, ali to nismo mi. Nadam se da će barem netko iz Crkve poručiti, ne budite takvi vjernici. Ne budite ni takvi Hrvati. Nošenje majice sa zatvorskim brojem otmičara zrakoplova na međunarodnom letu, ne može ne biti sporno, kao što ne može ne biti sporno uzvikivanje pozdrava Za dom spremni. Večeras, ne samo da su i država i Crkva zakazali u onome što bi trebali biti, već su stavovi njihovih vladajućih i upravljačkih struktura iz ormara izašli - zaključila je Dalija Orešković.