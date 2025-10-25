Dalija Orešković: Strvinari će u Saboru raspravljati kako Jasenovac nije bio tako strašan

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se o okruglom stolu kojeg će organizirati Klub zastupnika stranaka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) i Hrvatski suverenisti na temu "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca. Rasprava bi se trebala održati u Saboru za tri dana.

- Politički strvinari će u Hrvatskom saboru sljedeći tjedan održati okrugli stol na kojem će se bulazniti kako logor Jasenovac nije bio tako strašno mjesto. Dopuštanjem održavanja takvog proustaškog skupa, HDZ se odrekao Hrvatske države. Nažalost, povijesni revizionizam i rehabilitiranje NDH proždire sve druge, za današnje društvo i naše građane bitne teme. HDZ-u to savršeno paše. Baš zbog ovakvih političkih strvinara, HDZ-ova korupcija uspješno strvinari na Hrvatskoj državi - napisala je Orešković na Facebooku.

- Jednog dana ću napisati nešto, neće to baš biti knjiga, ali neki sabirnik, pod naslovom "Svi HDZ-ovi trolovi i trovači po društvenim mrežama i u javnom prostoru". Primjećujem da su manje više uvijek jedni te isti, i da im je intelektualni doseg vrlo ograničen. Primitivni. Agresivni. Uvredljivi. Kvarni. Obrću pilu naopako. Ima i političara među komentarima. Trpimir Goluža na primjer - zaključila je Orešković.