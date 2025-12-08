Obavijesti

Dalmacija će se grijati na plus 17 stupnjeva, ali u unutrašnjosti će biti sasvim drugačija slika...

Zadar: Lijepo vrijeme mnogi su iskoristili za šetnju centrom grada | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 5 i 9 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti znatno toplije

U većini krajeva u unutrašnjosti u ponedjeljak će dominirati magla i niski oblaci, a u jutarnjim satima ponegdje je moguća i slaba kiša ili rosulja. Posebno će u Zagrebu i okolici biti pretežno oblačno, s maglom u prvom dijelu dana i navečer. Na vrhovima okolnog gorja očekuju se i kraća sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu bit će oko 7 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj poslijepodne se očekuju povremena sunčana razdoblja, dok će na Jadranu, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Na kopnu će puhati slab vjetar, dok će na Jadranu biti umjerene bure i sjeverozapadnjaka, što dodatno doprinosi osjećaju svježine, ali i razvedravanju neba.

Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 5 i 9 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti znatno toplije, s najvišim dnevnim vrijednostima između 14 i 17 °C. Jutarnje temperature bit će niske, ponegdje i svega 1 do 3 °C, osobito u kontinentalnim krajevima.

DHMZ je za ponedjeljak, za unutrašnjost, izdao žuto upozorenje zbog magle te, za jutarnje sate, zbog jakog vjetra za srednju i južnu Dalmaciju.  

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

