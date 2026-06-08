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PREPOZNATLJIV PROIZVOD

Dalmatinci kreću u zaštitu još jednog specijaliteta: Buđola bi mogla dobiti poseban status

Piše HINA,
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Dalmatinci kreću u zaštitu još jednog specijaliteta: Buđola bi mogla dobiti poseban status
Drniš: Drago Pletikosa, vlasnik pršutane BEL-CRO | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Udruga Dalmatinski pršut pokrenula je postupak zaštite dalmatinske buđole. Ako proces prođe prema planu, Dalmacija će imati čak četiri zaštićena suhomesnata proizvoda.

Udruga Dalmatinski pršut pokrenula je inicijativu za zaštitu dalmatinske buđole, jednog od tradicionalnih dalmatinskih suhomesnatih proizvoda. Udruga koja okuplja dalmatinske proizvođače pršuta, na redovnoj skupštini u Vrgorcu definirala je ciljeve budućeg rada usmjerene na zaštitu i promociju autohtonih suhomesnatih proizvoda Dalmacije. "Ove godine pokrenuli smo postupak zaštite, a očekujemo da će kroz tri do četiri godine dalmatinska buđola dobiti zaštićeni status", izjavio je tajnik udruge Ante Madir nakon sjednice skupštine. Dodao je kako će Dalmacija time imati četiri zaštićena suhomesnata proizvoda: dalmatinski pršut, dalmatinsku pancetu, dalmatinsku pečenicu i dalmatinsku buđolu.

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"Na taj način zaokružit ćemo sustav zaštite tradicionalnih suhomesnatih proizvoda koji se proizvode u Dalmaciji i koji su prepoznatljivi upravo za ovo podneblje", istaknuo je.

Madir je najavio i novi projekt u suradnji s Udrugom ŠKMER.

"U suradnji s Udrugom ŠKMER planiramo pokrenuti akademiju rezanja pršuta kako bismo dodatno povezali kuhare i proizvođače pršuta, te promovirali kulturu konzumacije i prezentacije toga proizvoda", kazao je.

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