Dalmatinci kreću u zaštitu još jednog specijaliteta: Buđola bi mogla dobiti poseban status

Udruga Dalmatinski pršut pokrenula je inicijativu za zaštitu dalmatinske buđole, jednog od tradicionalnih dalmatinskih suhomesnatih proizvoda. Udruga koja okuplja dalmatinske proizvođače pršuta, na redovnoj skupštini u Vrgorcu definirala je ciljeve budućeg rada usmjerene na zaštitu i promociju autohtonih suhomesnatih proizvoda Dalmacije. "Ove godine pokrenuli smo postupak zaštite, a očekujemo da će kroz tri do četiri godine dalmatinska buđola dobiti zaštićeni status", izjavio je tajnik udruge Ante Madir nakon sjednice skupštine. Dodao je kako će Dalmacija time imati četiri zaštićena suhomesnata proizvoda: dalmatinski pršut, dalmatinsku pancetu, dalmatinsku pečenicu i dalmatinsku buđolu.

"Na taj način zaokružit ćemo sustav zaštite tradicionalnih suhomesnatih proizvoda koji se proizvode u Dalmaciji i koji su prepoznatljivi upravo za ovo podneblje", istaknuo je.

Madir je najavio i novi projekt u suradnji s Udrugom ŠKMER.

"U suradnji s Udrugom ŠKMER planiramo pokrenuti akademiju rezanja pršuta kako bismo dodatno povezali kuhare i proizvođače pršuta, te promovirali kulturu konzumacije i prezentacije toga proizvoda", kazao je.