Stanje je zabrinjavajuće zaista. Mjera ima cijelo vrijeme. Mi stalno donosimo određene mjere. Mjere se poboljšavaju ili olakšavaju ili postanu rigoroznije sukladno procjeni stanja. Po brojevima se vidi određena stagnacija, ali još uvijek nema pada. Vjerujem da će one do 21. prosinca biti ovakve kakve jesu, a nakon toga ćemo procijeniti, govori Damir Trut, zamjenik šefa Nacionalnog stožera Davora Božinovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vjerujem da do ublažavanja mjera neće doći, to je moje mišljenje. Bilo bi loše da se preko blagdana ublažavaju, pa da se ponovno pooštravaju - izjavio je za N1.

Nove mjere u trgovinama

- Trgovina je kompleksna djelatnost. Puno je tu elemenata koji su ulazili u rješenje same odluke. Mi smo to razgovarali s predstavnicima trgovina. Vidio sam da je dobra volja i razgovor između predstavnika Stožera i trgovina iznjedrio odluku koja stupa na snagu u subotu. Ljudi mogu dolaziti u trgovine, ali na organizirani i zaštićeni način. Na ulazu u svaku trgovinu mora stajati način ponašanja u trgovinu i koliko ljudi može biti u jednom trenutku u toj trgovini - objasnio je te dodao kako u redovima ispred dućana ne bi trebalo biti problema, no redovi unutar trgovačkih centara bi mogli biti problem.

Sljedeće mjere

- Mislim da ćemo morati više pažnje staviti na inspekciju tvornica gdje je veći broj ljudi u proizvodnim procesima. Moramo provjeriti i želimo provjeriti kako se pridržavaju mjera - nose li maske, dezinificiraju ruke, itd. Vrlo skoro ćemo ići u te provjere. U Njemačkoj je to bio jedan od problema, i u Sloveniji i siguran sam da kroz ovaj nadzor koji smo već i počeli s brzim testiranjima u nekim tvornicama ćemo vidjeti je li to izvor zaraze - izjavio je.

Komentirao je i organizaciju proslava Nove godine u hotelima.

- Hoteli mogu raditi za svoje goste. Oni gosti koji borave u hotelu mogu koristiti kapacitete i usluge. Poručio bih im da za ovu godinu smanje taj doživljaj slavlja i svih tih aktivnosti. Vjerujem da ćemo razgovarati o tome - objasnio je.

Kazne za nepoštivanje

- Mislim da nije neki veliki broj kazni. Unazad nekoliko dana, dnevno ima oko 500 inspekcijskih nadzori. Negdje oko 1000 obilazaka je što rade službenici policije. Od 2000 nadzora izlazi tridesetak nepravilnosti. Možda su 1,2,3 prekršajne prijave. Policija je imala nekoliko kaznenih prijava, ali i nekoliko prekršajnih. Za nenošenje maske nemam informaciju da je bila još ijedna kazna - rekao je te dodao kako je inspektor bio nedavno u HNK, ali u samom procesu njihovih aktivnosti rada nije bio tako da nije mogao spoznati pridržavaju li se mjera.

Zaštitna oprema

- 522 milijuna kuna je potrošeno dosad na zaštitnu opremu za borbu protiv koronavirusa dosad - rekao je Trut.

U skladištu se nalazi oko sto tona opreme.

- Nema nikakvih problema da bi zaštitne opreme nedostajalo. Oprema je više manje iz Kine, ima i europske opreme, ali ima i hrvatske opreme. Više proizvođača je u zadnjih 8 mjeseci uspostavilo proizvodnju zaštitnih maski, dezinficijensa, itd - ističe.