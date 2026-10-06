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BLOK STRANAKA

Damir Vanđelić želi okupiti novi Treći put protiv HDZ-a i SDP-a

Piše HINA,
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Damir Vanđelić želi okupiti novi Treći put protiv HDZ-a i SDP-a
Zagreb: Nađi i Vanđelić predstavili koalicijski predizborni program | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Smatra također da stranka koja je tri mandata bila na vlasti jednostavno "mora otići i mora se izliječiti" te kaže da bi to za Hrvatsku "bilo zdravo"

Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić potvrdio je Hini u utorak da želi okupiti što više stranaka i napraviti blok koji može "razbiti" duopol HDZ-a i SDP-a, a najavio je i da će do kraja godine s Fokusom profunkcionirati kao jedna stranka te da o tome razgovara i s drugim opcijama.

Bivši predsjednik Nadzornog odbora INA-e i direktor Fonda za obnovu Zagreba, a sada predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić kreće u pokušaj stvaranja novog političkog bloka - Trećeg puta. U izjavi za Hinu najavio je potpuno ujedinjenje sa strankom Fokus do kraja ove godine, a već godinu dana, rekao je, razgovara o ujedinjenju i s drugim opcijama poput Hoćemo pravedno i Nezavisne liste mladih.

“Mislim da se iscrpio ovaj dugogodišnji koncept SDP-a i HDZ-a, koji imaju isto ishodište u Komunističkoj partiji i UDBA-i, od kojih se nisu uspjeli odmaknuti, s time da je kvalitetniji kadar KP-a prešao u HDZ i opasniji je", ustvrdio je.

Smatra također da stranka koja je tri mandata bila na vlasti jednostavno "mora otići i mora se izliječiti" te kaže da bi to za Hrvatsku "bilo zdravo".

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“Za ogroman novac oni ne radi ništa i još se postavljaju u situaciju kao da oni nas plaćaju. Da je Machiavelli živ, stavio bi njihove slike, odlično to rade, ali nije etički”, poručio je Vanđelić.

Volio bih da se Trećem putu pridruži i riječka gradonačelnica - nezavisna Iva Rinčić koja u Rijeci već surađuje s Fokusom i imaju zamjenika gradonačelnika.

Rinčić: Takvi se razgovori trenutno ne vode; Selak Raspudić: Ne komuniciramo o tome putem medija; Grmoja: Most će okupljati

Rinčić kaže da trenutno o tome nije bilo razgovora.

“Nisam u stranci, nisam u Fokusu, pa se po toj liniji ništa ne podrazumijeva automatski. Razgovarati se uvijek može, ali trenutno se takvi razgovori ne vode. Moram i neke osobne odluke donijeti, pa će i o tome ovisiti”, poručila je Rinčić.

Razgovori se trenutno ne vode ni sa strankom Drito, iako Vanđelić misli da se Drito uklapa u Treći put. Predsjednica stranke Marija Selak Raspudić na pitanje o mogućoj suradnji s Vanđelićem i Trećim putem poručuje da će oni kao stranka nastaviti afirmirati nove ljude i nove politike.

“Već dvaput smo potpuno samostalno izašli na izbore i afirmirali tzv. treći put u hrvatskoj politici te ostvarili treće mjesto u državi i drugo u Zagrebu. Za nas nema dileme da postoji velika potreba koja se manifestirala u rezultatu biračkog tijela za drugačijom vrstom politike. O mogućim razgovorima s bilo kime ne komuniciramo putem medija nego izravno s političkim akterima”, rekla je Selak Raspudić.

Vanđelić je s Mostom već ostvarivao suradnju na prošlim lokalnim izborima u nekim gradovima, a s njima je, kaže, u stalnom dijalogu.

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da su mnogi izrazili želju da razgovaraju s Mostom, ali za njih će biti važno je li taj netko dovoljno čist, autentičan, da može pridonijeti i da nije pod kontrolom HDZ-a ili ljevice.

“Most raste. Kad dođe vrijeme izbora, Most će okupljati. Ne može netko okupljati Most. Mi smo snaga i prema broju zastupnika, po broju članova i prema rejtingu. Jedino Most može okupljati”, poručio je Grmoja.

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