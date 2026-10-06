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REPUTACIJSKA ŠTETA

Hajdaš Dončić traži isključivanje Romane Jerković iz SDP-a

Piše HINA,
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Hajdaš Dončić traži isključivanje Romane Jerković iz SDP-a
Pula: Međunarodni sastanak Zajedničke akcije Europske unije u području prevencije kroničnih nezaraznih bolesti | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Glasnogovornik SDP-a Andrej Dimitrijević najavio je da će Predsjedništvo stranke u četvrtak raspravljati o prijedlogu pokretanja stegovnog postupka protiv eurozastupnice Romane Jerković Kraljić

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u četvrtak će na sjednici Predsjedništva stranke predložiti stegovni postupak protiv Romane Jerković radi isključivanja iz stranke jer, potvrdio je glasnogovornik SDP-a, "nanosi reputacijsku štetu stranci".

Glasnogovornik SDP-a Andrej Dimitrijević najavio je da će Predsjedništvo stranke u četvrtak raspravljati o prijedlogu pokretanja stegovnog postupka protiv eurozastupnice Romane Jerković Kraljić, s namjerom isključenja iz stranke, na prijedlog predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića.

Šef SDP-a, pojasnio je Dimitrijević, proceduru pokreće zbog 'reputacijske štete i ostalih nerazjašnjenih okolnosti njezina slučaja'.

Jerković Kraljić došla je u fokus javnosti nakon što je utjecajni portal Politico objavio da je Jerković Kraljić organizirala višednevno putovanje u Strasbourg na kojem su bili i njezini članovi obitelji i prijatelji, a koje je bilo financirano novcem političke grupacije S&D. Politico je otkrio da su neki sudionici bili predstavljeni kao zdravstveni djelatnici, iako su neki od njih bili glumci i povjesničari umjetnosti te navodi da je za trodnevno putovanje utrošeno 12 tisuća eura.

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Nakon što je tekst objavljen, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio se od Jerković Kraljić, kazao da njezino opravdanje 'nisam učinila ništa pogrešno' nije dovoljno te od nje zatražio dodatna objašnjenja.

Jerković Kraljić se branila da je riječ o administrativnoj pogrešci, a iza nje je stao i S&D, potvrdivši da su 'poštovana primjenjiva financijska pravila'. Predsjedniku SDP-a ta objašnjenja očito nisu bila zadovoljavajuća te je predložio pokretanje stegovnog postupka protiv svoje eurozastupnice, s ciljem isključenja iz stranke.

U međuvremenu je objavljeno da slučaj iz Strasbourga nije jedini 'krimen' Jerković Kraljić nego je navodno u još dva navrata organizirala zdravstvene konferencije u Bruxellesu i Strasbourgu na kojoj su također sudjelovale njoj bliske osobe te da na njima ponovno nisu svi sudionici bili iz medicinske struke.

Jerković Kraljić jedna je od četvero SDP-ovih eurozastupnika, a u Europski parlament je prvi put ušla zahvaljujući Brexitu nakon kojega je Hrvatskoj umjesto dotadašnjih 11 pripalo 12 zastupničkih mjesta. U EP nije ušla odmah 2019. godine nakon izbora nego naknadno, tek 1. veljače 2020. kada je Brexit stupio na snagu, kao četvrtoplasirana na listi SDP-a. Drugi mandat je osigurala na izborima 2024. kada je dobila 1005 preferencijalnih glasova.

Na telefonske pozive i poruke kojima je tražen njezin komentar na prijedlog Hajdaša Dončića da je se isključi iz stranke Jerković Kraljić nije odgovarala.

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