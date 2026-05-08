DAN D Zagreb će u subotu biti pod opsadom policije: Održat će se tri velika događaja i derbi...

Zagreb se ove subote, 9. svibnja, priprema za jedan od sigurnosno najzahtjevnijih dana u godini. Istovremeno održavanje triju velikih javnih okupljanja, od kojih je svako za sebe događaj visokog rizika, stavit će gradske službe, a ponajviše policiju, na golemi test. Dok će se centrom grada kretati povorka Hoda za život, na savskom nasipu palit će se Trnjanski kresovi, a na Maksimiru će se igrati vječni derbi između Dinama i Hajduka.

Iako se na prvi pogled radi o tri potpuno odvojena događaja, na različitim lokacijama i s različitom publikom, njihov zajednički nazivnik su visoke društvene i sigurnosne tenzije. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su kako sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja. U policiji ističu da će "na temelju dosadašnjeg iskustva i sigurnosne procjene" poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi događaji protekli mirno.

- Osigurat će se dovoljan broj policijskih službenika za provedbu mjera osiguranja na svim javnim okupljanjima 9. svibnja 2026. godine - poručili su iz PU zagrebačke.

Dan započinje u 10:30 sati okupljanjem sudionika Hoda za život na Trgu Republike Hrvatske ispred zgrade HNK. Povorka protivnika pobačaja, koja se ove godine održava pod sloganom “Prvi korak je zakon!”, kretat će se preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je predviđen glavni program. Zbog prolaska središtem grada očekuje se privremeno zatvaranje prometa.

Ove godine organizatorima nije odobreno postavljanje pozornice na Trgu bana Jelačića jer se tamo u isto vrijeme obilježava Dan Europe, pa je događaj prebačen na Zrinjevac. Budući da ovo okupljanje redovito prati i prisutnost protuprosvjednika, policija će morati osiguravati cijelu trasu.

Već od 14 sati na savskom nasipu kod Mosta slobode započinje program Trnjanskih kresova, manifestacije kojom Mreža antifašistkinja Zagreba obilježava Dan oslobođenja grada. Događaj slavi ulazak partizanskih postrojbi u Zagreb, a organizatori ga opisuju kao "direktni otpor državnoj politici normalizacije ustaštva". Uz radionice, izložbe i glazbeni program, središnji dio je paljenje velikih lomača u predvečerje, nakon čega se slavlje nastavlja koncertom u klubu Močvara.

Vrhunac dana za policiju bit će utakmica 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka, koja počinje u 16 sati na Maksimiru. Iako je Dinamo već osigurao naslov prvaka, svaki derbi s Hajdukom tretira se kao utakmica najvišeg rizika. To podrazumijeva dolazak Torcide u Zagreb te njihovu organiziranu pratnju od ulaska u grad do stadiona i natrag, kao i opsežne mjere osiguranja u široj zoni Maksimira.

Zbog utakmice je najavljena i posebna regulacija prometa, koja uključuje zatvaranje više parkirališta i ulica oko stadiona, a neke će zabrane stupiti na snagu već dan ranije. Uz ova tri glavna događaja, u gradu se održava i proslava Dana Europe te nekoliko manjih kvartovskih festivala, što znači da će cijela subota za zagrebačku policiju i građane biti iznimno izazovna.