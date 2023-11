Dan kad je ubijao Hamas: Izrael objavio brutalna svjedočanstva i snimke pokolja u kibucima

Službeni X račun Izraela podijelio je nekoliko poveznica na sajtove koji se bave isključivo snimkama, fotografijama i svjedočanstvima o pokolju 7. listopada. Objavili su sve brutalne detalje, bez zadrške, od toga kako je izgledala pozivnica za festival Nova - za koju će se kasnije ispostaviti da je pozivnica za festivala užasa jer dok ljudi plešu i zabavljaju se, u pozadini dolijeću paraglajderi Hamasa i nastaje kaos - do paničnoga bijega, tijela ubijenih, krvavih tragova u kibucima...

Snimke su brutalne, posebno one na kojima Hamasovi militanti sami, GoPro kamerama snimaju svoj ubilački pohod.

Stranica www.october7.org fokusirana je na svjedočanstva preživjelih iz prve ruke. Pod naslovom "Priče očevidaca iz masakra", kako stoji na sajtu, stranica ima za cilj "biti svjedočanstvo nepokolebljivog duha preživjelih koji su bili svjedoci neizrecivih strahota 7. listopada, užasa koji i dalje progone srca i umove bezbrojnih duša širom zemlje Izraela."

Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Drugi sajt www.hamas-massacre.net sadrži desetke jezivih fotografija i videa pokolja. Čini se da je još uvijek u izradi, ali se njime može koristiti. Korisnici mogu vidjeti svjedočanstva s društvenih mreža, koja pokazuju pokolj koji je nastao nakon Nova Festivala ("The Nova Party Massacre") i invazije na kibuce ("Murdered in Their Home"). Također mogu vidjeti videozapise Izraelaca koji su odvedeni u Gazu kao taoce ("Otmica u Gazu") i snimke raketne vatre iz Gaze koja pogađa civilne ciljeve ("Rakete pogađaju civile").

Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Na oct7map.com, sajtu koji je još u izradi, moći će se vidjeti vizualni prikaz svake ubijene i otete osobe od 7. listopada uz pojašnjenje događaja tog dana. Prema objašnjenju same web stranice, posjetitelje se potiče da je koriste kako bi "posjetili različite stranice, slušali činjenice i svjedočili užasima".

Korisnici mogu listati kroz različite dijelove interaktivne karte, počevši od Re'ima, prelazeći na Kfar Aza, Netiv HaAssara, Ofakim, Nir Oz, Nirim, Sderot, vojnu bazu Re'im, vojnu bazu Nahal Oz i na kraju situacija s taocima u Be'eri.