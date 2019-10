Dan velikih pljački: Lopovi na motoru, zasjeda i metak u noge

Hrvatska je sigurna zemlja? Ne bi se baš reklo, barem ako je suditi po jučerašnjem danu.

U Osijeku je u tijeku potraga za pljačkašima koji su jučer presreli zaštitare između Koprivna i Hrastina. Dvojica zaštitara su završila u bolnici.

Razbojnici su zaštitarski kombi opljačkali uz uporabu vatrenog oružja u ponedjeljak nešto prije 15 sati, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava.

Nakon što su uzeli neutvrđeni iznos novca, pobjegli su u nepoznatom smjeru. Za njima tragaju sve raspoložive snage osječko-baranjske Policijske uprave - specijalna policija te pripadnici interventne, temeljne i prometne policije.

Glas Slavonije piše kako su razbojnici zaštitare čekali u šumi. Kad su naišli, pucali su po njima. Prema neslužbenim informacijama, jednom zaštitaru prostrijeljene su obje noge, a drugi je šepao. Pomogla im je slučajna prolaznica koja ih je prevezla u bolnicu. Policija je objavila kako razbojnike traži i dronovima i da nema razloga za paniku.

Na terenu su bile sve raspoložive snage, blokirale su ceste i preusmjeravale promet. Kilometar od mjesta napada detaljno su pregledavali tragove koji bi ih mogli dovesti do razbojnika. Zaštitari su završili u osječkom Kliničkom bolničkom centru.

- Pljačkaši su bili maskirani i pucali su na vozilo u kojem su bila dvojica zaštitara. Pobjegli su s neutvrđenom količinom novca - rekao je za Glas Slavonije Zoran Kon, glasnogovornik Policijske uprave osječko-baranjske na mjestu razbojstva.

To jutro drama se odvijala i u Dubrovniku

Rutinski prijevoz novca od terminala Zračne luke Dubrovnik do zgrade uprave pretvorio se ujutro u sigurnosnu katastrofu. Dva razbojnika uspjela su opljačkati zaštitare, zaposlenike aerodroma, dok su prevozili novac s jedne lokacije na drugu i brzo nestali od kamera i policije. zaštitari su malo nakon 7 sati došli do duty free shopa u novosagrađenom Terminalu C. On se rasprostire na 1000 četvornih metara te i tijekom postsezone ima velik promet.

Zato su zaštitari, vjerojatno po uobičajenom protokolu, morali prebaciti utržak od vikenda na sigurno.

Kako neslužbeno doznajemo, taj novac nije trebao odmah završiti na sigurnom u banci nego u trezoru koji se nalazi u zgradi uprave. S obzirom na to da su objekti jedan od drugog, udaljeni oko 500 metara, zaštitari su taj put prešli u službenom automobilu.

No čim su izašli na parkiralište, zaskočili su ih naoružani razbojnici.

Jedan od zaštitara nosio je kofer u kojem je bilo oko 700.000 kuna u raznim valutama kao i izlisti kreditnih kartica. Drugi je pazio na njegovu sigurnost, no nije mogao puno kad su se razbojnici okomili na kolegu.

Nije se želio predati, pa su se pljačkaš i zaštitar počeli tući i hrvati po asfaltu na zaprepaštenje okolnih radnika koji su se našli u blizini. Umalo su ostali bez plijena, no razbojnik se uspio othrvati, izvući pištolj i uperiti ga u muškarca.

- Pusti to! Pusti kofer - rekao je pljačkaš, a to su čuli ljudi koji su se ondje zatekli. U strahu za život, predao je torbu s novcem te su pljačkaši pobjegli motociklom Yamaha Tricity 125.