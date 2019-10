Lopov je izvukao pištolj i počeo vikati: Pusti to! Pusti taj kofer!

Rutinski prijevoz novca od terminala Zračne luke Dubrovnik do zgrade uprave pretvorio se ujutro u sigurnosnu katastrofu. Dva razbojnika uspjela su opljačkati zaštitare, zaposlenike aerodroma, dok su prevozili novac s jedne lokacije na drugu i brzo nestali od kamera i policije.

Prema prvim informacijama, zaštitari su malo nakon 7 sati došli do duty free shopa u novosagrađenom Terminalu C. On se rasprostire na 1000 četvornih metara te i tijekom postsezone ima velik promet.

Zato su zaštitari, vjerojatno po uobičajenom protokolu, morali prebaciti utržak od vikenda na sigurno.

Kako neslužbeno doznajemo, taj novac nije trebao odmah završiti na sigurnom u banci nego u trezoru koji se nalazi u zgradi uprave. S obzirom na to da su objekti jedan od drugog, udaljeni oko 500 metara, zaštitari su taj put prešli u službenom automobilu.

No čim su izašli na parkiralište, zaskočili su ih naoružani razbojnici.

Jedan od zaštitara nosio je kofer u kojem je bilo oko 700.000 kuna u raznim valutama kao i izlisti kreditnih kartica. Drugi je pazio na njegovu sigurnost, no nije mogao puno kad su se razbojnici okomili na kolegu.

Nije se želio predati, pa su se pljačkaš i zaštitar počeli tući i hrvati po asfaltu na zaprepaštenje okolnih radnika koji su se našli u blizini. Umalo su ostali bez plijena, no razbojnik se uspio othrvati, izvući pištolj i uperiti ga u muškarca.

- Pusti to! Pusti kofer - rekao je pljačkaš, a to su čuli ljudi koji su se ondje zatekli. U strahu za život, predao je torbu s novcem te su pljačkaši pobjegli motociklom Yamaha Tricity 125.

Tim su istim motociklom i dojurili do zaštitara, a riječ je o vozilu s tri kotača koje je prije tjedan dana ukradeno dubrovačkom restoranu Mezzanave. Služio im je za dostavu, a nestao je s njihova parkirališta u Ulici dr. Ante Starčevića.

Razbojnici su ga skrivali sve do datuma pljačke.

Prema snimkama videonadzora, Yamahu je restoranu ukrao mladić koji je imao majicu dugih rukava s kapuljačom te kapu preko glave. Iako su policajci tragali za nestalim triciklom, detalje nisu iznosili.

- Hvala policiji i svima koji rade na ovom slučaju i svima koji su nam do sada pomagali svojim informacijama. Vjerujemo u najbolji ishod za sve - napisali su jučer kratko djelatnici o slučaju na Facebook stranici restorana.

Kako doznajemo od očevidaca, pljačkaši su cijelo vrijeme imali kacige na glavi kako ih netko ne bi prepoznao. Nije im smetalo ni to što napadaju zaštitare samo 50-ak metara u ulaza u prostorije Hitne pomoći i aerodromske policije, koja ih je mogla presresti. No da su se očito dugo pripremali, govori i to što su se maksimalno udaljili od putničkog terminala i potencijalnih drugih svjedoka.

Sigurnosni problem aerodroma je i taj što je on još aktivno gradilište. Zbog toga se na parkiralištu i prilazima nalazi mnogo kamiona i kombija, te su se pljačkaši mogli koristiti rutama kojima se oni koriste. Laički gledano, u okolici terminala vlada popriličan “nered”. U upravi Zračne luke Dubrovnik šokirani su i neugodno iznenađeni pljačkom.

- Nitko od djelatnika Zračne luke Dubrovnik nije ozlijeđen. S obzirom na to da PU dubrovačko-neretvanska provodi istragu, daljnje obavijesti nismo u mogućnosti iznositi, pa Vas molimo za razumijevanje u interesu istrage - napisali su u priopćenju koje su jučer poslali medijima.

Isto nam je rekao i direktor ZL-a Frano Luetić.

- Ovo je prvi put u 46 godina da se takvo što dogodilo, no najvažnije je da nema ozlijeđenih - komentirao je kratko Luetić.

Opljačkani zaštitari bi, nakon davanja izjava policiji, trebali biti pušteni kući. Prema preporukama, vjerojatno će morati na bolovanje kako bi se oporavili od stresa.

Na slučaju od dojave doslovno radi cijela Policijska uprava dubrovačko-neretvanska te ljudi iz susjedne PU splitsko-dalmatinske. Na ulice su poslali interventne ekipe naoružane puškama, a posebnu pozornost posvetili su nadzoru obližnjih granica s Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Izuzet će sve snimke nadzornih kamera na aerodromu kao i one s obližnjih cesta.

Pokušat će rekonstruirati i razotkriti plan bijega. Pretpostavljaju da će se pljačkaši brzo riješiti ukradenog motocikla, a moguće je da su u bijegu koristili još koje ukradeno vozilo.

S obzirom na to da su zračne luke među najbolje čuvanim prostorima u cijeloj Hrvatskoj, kriminalisti će provjeriti sve ljude koji imaju veze s transportom novca ili znaju kad, kako i kamo se on prevozi na druge lokacije.

Iskusni kriminalist Željko Cvrtila kaže kako će pozornost vjerojatno biti na propustima osiguranja, ali i na mogućoj “krtici” u sustavu.

- Sve sugerira na to da je bilo ozbiljnih propusta u osiguranju. Iako ne znam detalje, ovo je vjerojatno dobro osmišljena i planirana pljačka jer je kriminalcima očito bio poznat način funkcioniranja prijenosa novca. Nije isključeno da su slučajno pogodili veći iznos, ali i da im je to prenio netko od sadašnjih ili bivših zaposlenika - smatra Cvrtila.