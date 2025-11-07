Obavijesti

News

Komentari 0
UJUTRO MAGLA

Danas će još biti sunca, a onda dolaze naoblačenje i kiša

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Danas će još biti sunca, a onda dolaze naoblačenje i kiša
Gusta magla nadvila se nad Karlovcem | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

DHMZ je izdao za petak žuto upozorenje za unutrašnjost zemlje jer će u prijepodnevnim satima biti guste magle. Za Kvarner, Velebitski kanal i zapadnu obalu Istre izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra

Petak u Hrvatskoj donosi raznolike vremenske prilike, ovisno o regiji. U unutrašnjosti zemlje prevladavat će niski oblaci, a u jutarnjim satima moguća je i magla, osobito u okolici gradova poput Zagreba. Lokalno se očekuje rosulja, dok će tijekom dana ponegdje biti i kraćih sunčanih razdoblja, najviše na istoku zemlje. Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 9 i 14 °C, a u Zagrebu najviša dnevna temperatura bit će oko 10 °C.

Na Jadranu će većinom biti pretežno sunčano, no jug zemlje očekuje postupno naoblačenje. Upravo na jugu Dalmacije navečer i tijekom noći može pasti kiša. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita jaka, dok će od sredine dana u Dalmaciji zapuhati jugo i istočni vjetar. Temperatura duž obale bit će ugodnija, između 16 i 20 °C.

DHMZ je izdao za petak žuto upozorenje za unutrašnjost zemlje jer će u prijepodnevnim satima biti guste magle. Za Kvarner, Velebitski kanal i zapadnu obalu Istre izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
DETALJI UŽASA

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas
VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VUKVOARU

VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bio jen u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza bile je više tisuća građana
VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!
OPSADNO STANJE

VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!

Kako su za 24sata otkrili iz PU splitsko-dalmatinske policije, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025