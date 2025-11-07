Danas će još biti sunca, a onda dolaze naoblačenje i kiša

Petak u Hrvatskoj donosi raznolike vremenske prilike, ovisno o regiji. U unutrašnjosti zemlje prevladavat će niski oblaci, a u jutarnjim satima moguća je i magla, osobito u okolici gradova poput Zagreba. Lokalno se očekuje rosulja, dok će tijekom dana ponegdje biti i kraćih sunčanih razdoblja, najviše na istoku zemlje. Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 9 i 14 °C, a u Zagrebu najviša dnevna temperatura bit će oko 10 °C.

Na Jadranu će većinom biti pretežno sunčano, no jug zemlje očekuje postupno naoblačenje. Upravo na jugu Dalmacije navečer i tijekom noći može pasti kiša. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita jaka, dok će od sredine dana u Dalmaciji zapuhati jugo i istočni vjetar. Temperatura duž obale bit će ugodnija, između 16 i 20 °C.

DHMZ je izdao za petak žuto upozorenje za unutrašnjost zemlje jer će u prijepodnevnim satima biti guste magle. Za Kvarner, Velebitski kanal i zapadnu obalu Istre izdali su žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

