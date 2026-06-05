EKSKLUZIVNI VIDEO Oteli su ga usred dana i strpali u gepek! Policija objavila detalje užasa

Zagrebačka policija objavila je detalje dramatičnog događaja koji se odvio u četvrtak poslijepodne u Novom Zagrebu, u neposrednoj blizini trgovačkog centra Arena. Četvorica muškaraca presrela su 43-godišnjeg muškarca, oteli ga, strpali u prtljažnik i odjurili.

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Pokretanje videa... VIDEO ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni! | Video: Čitatelj 24sata

Napadači su tom prilikom pokušali protupravno naplatiti dug i protivno njegovoj volji mu oduzeti slobodu. Tijekom napada 43-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede, a policijski službenici još uvijek utvrđuju tko mu ih je od četvorice napadača nanio.

- Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine - priopćili su iz policije.

'Tukli su ga i vukli do gepeka'

Čuo sam sirene i vidio da je nekakva akcija. Nisam znao da love otmičare, ispričao nam je čitatelj iz Trokuta, novozagrebačkog naselja udaljenog otprilike 2 kilometra od Arene gdje su u četvrtak poslijepodne oteli čovjeka usred bijela dana! Mlatili su ga i vukli do automobila u kojem je čekao vozač. Ubacili su ga u gepek i odjurili.

- Tukli su ga dok su ga vukli do gepeka. Vikao je 'upomoć, upomoć'. Mislim da je prolaznik zapisao tablice i odmah javio policiji smjer prema kojem su otišli. Brzo su se čule sirene u tom dijelu Novog Zagreba - dodala je čitateljica.

Na snimci se vidi kako trojica odvlače čovjeka koji zove upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika kod Arene Zagreb. Nitko se nije usudio reagirati i uplesti.

Nakon što su ga ubacili u gepek, odjurili su, ali ne predaleko. Samo koji sat kasnije zagrebačka policija potvrdila nam je da su četvorica uhićena. Kako neslužbeno doznajemo, otmičari su uhvaćeni 2 kilometra dalje u naselju Trokut, koje je udaljeno samo pet minuta vožnje od mjesta otmice.