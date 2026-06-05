Obavijesti

News

Komentari 19
STRAVA U ZAGREBU

EKSKLUZIVNI VIDEO Oteli su ga usred dana i strpali u gepek! Policija objavila detalje užasa

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
EKSKLUZIVNI VIDEO Oteli su ga usred dana i strpali u gepek! Policija objavila detalje užasa
13
Foto: Čitatelj 24sata

Na snimci se vidi kako muškarci odvlače čovjeka koji zove upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika kod Arene Zagreb. Nitko se nije usudio reagirati

Zagrebačka policija objavila je detalje dramatičnog događaja koji se odvio u četvrtak poslijepodne u Novom Zagrebu, u neposrednoj blizini trgovačkog centra Arena. Četvorica muškaraca presrela su 43-godišnjeg muškarca, oteli ga, strpali u prtljažnik i odjurili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni! VIDEO
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni! | Video: Čitatelj 24sata

Napadači su tom prilikom pokušali protupravno naplatiti dug i protivno njegovoj volji mu oduzeti slobodu. Tijekom napada 43-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede, a policijski službenici još uvijek utvrđuju tko mu ih je od četvorice napadača nanio.

- Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine - priopćili su iz policije.

12
Foto: Čitatelj 24sata

'Tukli su ga i vukli do gepeka'

Čuo sam sirene i vidio da je nekakva akcija. Nisam znao da love otmičare, ispričao nam je čitatelj iz Trokuta, novozagrebačkog naselja udaljenog otprilike 2 kilometra od Arene gdje su u četvrtak poslijepodne oteli čovjeka usred bijela dana! Mlatili su ga i vukli do automobila u kojem je čekao vozač. Ubacili su ga u gepek i odjurili.

- Tukli su ga dok su ga vukli do gepeka. Vikao je 'upomoć, upomoć'. Mislim da je prolaznik zapisao tablice i odmah javio policiji smjer prema kojem su otišli. Brzo su se čule sirene u tom dijelu Novog Zagreba - dodala je čitateljica.

Na snimci se vidi kako trojica odvlače čovjeka koji zove upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika kod Arene Zagreb. Nitko se nije usudio reagirati i uplesti.  

Nakon što su ga ubacili u gepek, odjurili su, ali ne predaleko.  Samo koji sat kasnije zagrebačka policija potvrdila nam je da su četvorica uhićena. Kako neslužbeno doznajemo, otmičari su uhvaćeni 2 kilometra dalje u naselju Trokut, koje je udaljeno samo pet minuta vožnje od mjesta otmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!
STRAHOTA

ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!

Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je netko od prolaznika zapisao tablice auta u kojem su odjurili, kaže nam čitateljica
Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara
STRAVA

Identificirali dvoje poginulih u padu aviona. Oglasio se iskusni pilot: Vidio sam trenutak udara

Avion manjih dimenzija pao je na području Medulina, četvero ljudi je u nesreći poginulo
DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje
EKSKLUZIVNA SNIMKA

DETALJI OTMICE Zgrabili su ga kod Arene Zagreb. Uhvatili su ih dva kilometra dalje

Tukli su ga i vukli prema autu. Vozač je čekao da ga ubace u gepek i onda su odjurili, ispričali su svjedoci o dramatičnim trenucima u Novom Zagrebu u četvrtak poslijepodne. Otmičari su uhićeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026