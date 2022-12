'Danas će se radovati isti ljudi: Putin-Petrov, Asad-Benčić, Ali Hamnei-Prkačin, Lavrov-Grbin'

Stvar je jako jednostavna. Danas će se radovati isti ljudi: Putin - Petrov, Ali Hamnei - Prkačin, Lavrov - Grbin, Asad - Benčić, Kim Jong-il - Pavliček. Dakle, to su ljudi koji će se danas zajedno radovati ako odluka o obuci ukrajinskih vojnika ne bude usvojena. Ne postoji nikakva razlika u osjećaju koji će danas imati Kim Jong-il, Ali Hamnei, Putin, Asad, Vučić, Dodik i Pavliček, Penava, Petrov, Grbin, Benčić, Puljak, Orešković i slični, poručuje zastupnik HDS-a i vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović uoči današnjeg glasanja o obuci ukrajinskih vojnika.

'Nadam se da će ipak biti dovoljno razuma'

Kako za sad stvari stoje, a situacija se mijenja iz minute u minutu, HDZ neće skupiti 101 glas da se odluka o vojnoj misiji u Parlamentu usvoji. U trenutnoj nategnutoj matematičkoj računici nedostaju im dva glasa.

- Između tih ljudi ne postoji razlika. Oni su danas saveznici, oni misle i rade iste stvari. Između Dodiga i Vučića te Penave i Pavličeka nema razlike. Oni će danas biti zadovoljni ako ova odluka ne bude usvojena - kaže Zekanović koji je svjestan da je teško da će odluka biti usvojena.

- Ovdje odgovoran političar mora imati svoju politiku za koju se mora nadati da će je netko prepoznati i dati joj povjerenje kroz glasove. S druge strane, postoje neodgovorni političari koji skupljaju jeftine bodove i podilaze glasačkom tijelu. Jedini razlog za odluke, pogotovo ovih kvazidesnih zastupničkih klubova, da se ide u ovom smjeru, na stranu Putina, da se zanemaruje Deklaracija o Ukrajini koju smo izglasali u Saboru, jest da se podilazi rusofilima u Hrvatskoj - smatra zastupnik koji se nada da će danas ipak biti dovoljno razuma i "da će svi ti populisti, ili barem neki od njih, konačno shvatiti koliko je važno da Hrvatska donese ovu odluku, da stane na stranu Zapada i da na ovaj način branimo Europsku uniju."

'Trajno će ostati da je bilo nekih koji su izdali Zapad i EU, a time i Hrvatsku i Deklaraciju o Ukrajini'

Na novinarsko pitanje postoji li mogućnost da se glasanje o obuci odgodi, Zekanović je istaknuo kako prema onome što on zna odgode glasanja neće biti.

- Kao i kod glasanja o cijepljenju, gdje je došlo do podjele, sad opet imamo novu podjelu. Ali ovaj će put ta podjela biti zauvijek. Trajno će ostati da je bilo nekih ljudi koji su u jednom trenutku izdali Zapad i EU, a time izdali i Hrvatsku i Deklaraciju o Ukrajini koju smo prije usvojili, i onih ljudi koji su bili dosljedni onim vrijednostima na kojima Zapad počiva. S jedne strane su Sjeverna Koreja i Kim Jong-il (krivo govori, Kim Jong-un, op.a), Iran i Ali Hamnei, Putin, Lavrov, Dodik i Vučić, dok su strane Petrov, Penava, Benčić, Grbin, Orešković, Puljak i slični - dodao je Zekanović.

Na pitanje novinara zašto se on toliko u ime HDZ-a upleo u ovu temu i zašto sve ovo radi ostrašćenije nego bilo koji HDZ-ovac, Zekanović poručuje da on razmišlja svojom glavom.

- Kada je bila u pitanju Zlata Đurđević, onda su mi govorili: "A zašto podržavaš Plenkovića?" I onda kada sam napuštao vladajuću većinu zbog Istanbulske konvencije i onda su mi to spočitavali. No ovdje se radi o jednoj notornoj činjenici i što biste vi sad htjeli? Da kažem kako nije u redu podržati obuku ukrajinskih vojnika? Pa to je u redu, ljudi moji. I to treba jasno i glasno reći. I treba onima drugima jasno i glasno reći da ih može biti sram. U čemu je problem to izgovoriti? Ja sam uvijek bio na strani razuma i dosljedan svojim politikama. I sutra ću biti - kazao je.

Upitan zar misli da više od polovice stanovništva ove zemlje ne razmišlja svojom glavom, Zekanović ističe kako postoje ljudi koji su zaista rusofili i koji su zavedeni od populista.

- Ako i jesi u oporbi i imaš antagonizam prema vladajućoj strukturi, što je u redu, ali onda kada je nešto zdravorazumski ipak kaži "to je u redu." Ovdje može isključivo biti sram sve one koji će danas potencijalno napraviti da se Asad, Putin, Ali Hamnei, Lavrov, Dodik i Vučić vesele - ponovio je.

