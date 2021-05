U Hrvatskoj će u četvrtak u prvom dijelu dana prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, dok će u drugom dijelu dana i u petak, uslijediti razvedravanje.

Kako javljaju iz DHMZ-a, na istoku Hrvatske bit će kišovito, i to većinom na zapadu Slavonije. Vjetar će biti slab, a jutarnja će temperatura biti od 6 do 8 °C, dok će dnevna dosegnuti 19 °C.

Još svježije bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će mjestimična kiša padati u noći, samo rijetko još ujutro. Danju postupno razvedravanje, ponegdje opet uz umjeren južni i jugozapadni vjetar.

Kiše će najviše pasti u Gorskom kotaru i Rijeci, a u višem gorju moguć je i snijeg. U Dalmaciji će prevladavati djelomice sunčano, a u unutrašnjosti je moguća i slaba kiša. Jugo i jugozapadnjak bit će umjereni, a more malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od oko 8 °C u unutrašnjosti do 15 °C na obali i otocima, danju oko 21 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske uglavnom suho i sunčano. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i južni. More malo do najviše umjereno valovito. Temperatura mora između 16 i 19 °C, ona zraka ujutro oko 14 °C, a danju od 19 do 21 °C..

U petak opet kiša, krajem dana razvedravanje

U prvom dijelu petka prevladavati će kišovito vrijeme, dok će se u drugom dijelu na situacija smiriti pa će vikend većinom biti sunčan.

U subotu ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle, u nedjelju ujutro u gorju slabog mraza. Nakon danju svježije subote - od nedjelje osjetno toplije.

Bura će u subotu ujutro zapuhati duž cijele obale, no brzo će okrenuti na sjeverozapadnjak - osobito izražen na otocima, a duž obale nastupit će smirivanje. Nedjelja će biti pretežno vedra, mirna i malo toplija.