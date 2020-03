Danas je točno 30 dana otkako se Hrvatska bori s koronom

Prošlo je točno mjesec dana otkako se u Hrvatsku uvukao najopakiji virus unazad 100 godina. Bilo je to 25. veljače, kad smo dobili nultog pacijenta, blizanca iz Zagreba koji je koronu ‘uvezao’ s nogometne utakmice Lige prvaka iz Milana. Danas više nema sporta, utakmica, nema kava niti slobodne šetnje, nema niti putovanja iz grada u grad...

Broj oboljelih u Hrvatskoj popeo se na 382 slučaja, šest je ljudi na respiratorima, a 16 je izliječenih među kojima su prvi bili braća blizanci. Gledamo Hrvatsku u strahu, iščekivanju, nadi, ali i ujedinjenosti kakvu nismo vidjeli od Domovinskog rata. Katastrofalni potres u Zagrebu dodatno je tome pridonio.

- Ovo je bilo prvo jutro da nisam imao temperaturu, a ni inače nisam imao neku visoku. Nije uopće prelazila 38 stupnjeva. Dobro se osjećam, bolje nego kad sam prije znao biti prehlađen. Brat još ima temperaturu, no on kaska za mnom nekih dva dana pa je to i očekivano – ispričao nam je to nulti pacijent prije gotovo mjesec dana, nakon dva dana bolničke karantene.

Brat blizanac, koji se kasnije od njega razbolio, prije je i ozdravio pa će se pamtiti kao ‘nulti oporavljeni’ pacijent. Trebalo mu je 16 dana da korona virus iščezne iz tijela. Obojica su imali blaže simptome bolesti.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL - Iskreno, cijelo vrijeme sam se ja osjećao prilično dobro i nisam se bojao niti u jednom trenutku. Nisam paničario ni razmišljao kao “au, pa ljudi umiru od toga” jer naprosto nisam bio loše. Nisam imao niti imam nikakve respiratorne probleme, ne kašljem, ne boli me grlo, pluća su mi čista. No brinuo sam se za mamu, bake, djedove, kolege u firmi – bile su misli prvog našeg pacijenta nakon što je obolio i završio u izolaciji u bolnici Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu.

Iako je spoznaja da je virus prešao i našu granicu bila neugodna, Hrvatsku nije zatekao. To možemo posebno zahvaliti novom ministru zdravstva Viliju Berošu koji je zdravstveni sustav počeo pripremati za pandemiju čim je preuzeo ministarsku stolicu.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Ministarstvo je preuzeo krajem siječnja kada Kina nije brojala ni 6000 oboljelih, a tri dana nakon imenovanja diže epidemiološku službu na noge i priprema karantene i osoblje za sve ono što je uslijedilo, a čemu se nitko od nas nije nadao. Tada je korona za Hrvate bila jednaka putovanju na Mjesec.

No ubrzo se pokazalo da je bliže nego li smo mislili. Početkom veljače Hrvatska se po pitanju korone bavila naših zemljacima zapelima u Kini i na kruzerima. Nadležni su radili sve kako bi naše građane sigurno vratili kućama no tada je još uvijek malo tko u Hrvatskoj za ozbiljno uzimao ovu prijetnju. Tri dana prije našeg prvog oboljelog od korone, Italija je zabilježi prvi slučaj preminulog pacijenta. Bolest se širila Lombardijom...

Talijani su hrlili u trgovine, mahnito ih praznili. No Vlada im je tad objasnila kako je to samo ‘gripica’. Zbog neozbiljnog shvaćanja prijetnje i nepripremljenosti korona Talijanima tada ulazi u zdravstveni sustav, a rezultat toga je da danas imaju gotovo 64.000 oboljelih i 6077 preminulih.

Hrvatsku je pak ‘bolest pražnjenja polica’ zahvatila s objavom prvog oboljelog u našoj zemlji. Opustošili su trgovine i ljekarne, a cijena maske od nekoliko lipa u danu je skočila na 50 kuna po komadu. U međuvremenu smo o koroni nešto više naučili.

Još na početku veljače 24sata su prva od našeg velikog znanstvenika Ivana Đikića dobila pojašnjenje što nas čeka. Pohvalio je bio znanstvenike diljem svijeta koji su uspjeli laboratorijski izolirati virus što je prvi korak u procesu otkrivanja cjepiva te otkrio da cjepiva neće biti narednih deset mjeseci do dvije godine.

Danas znamo da se prenosi s čovjeka na čovjeka kapljičnim putem, da dugo preživljava na raznim materijalima i da mu visoke temperature, najvjerojatnije, skraćuju životni ciklus. Znamo i da mu inkubacija traje od 2 do 14 dana, no najčešće se prvi simptomi pojavljuju između petog i sedmog dana zaraze.

Karantene i izolacije mogu ga usporiti, ali ne i iskorijeniti. Znanstvenici vode trku s vremenom jer broj oboljelih u svijetu rapidno raste. Istraživanja o cjepivima i kombinacijama lijekova provode se u cijelom svijetu, s nekim početnim ohrabrenjima, ali stručnjaci apeliraju da rezultate raznih studija pacijenti nikako ne smiju isprobavati sami.

Do prije samo tjedan dana Hrvatska je imala dvoznamenkasti broj oboljelih, a sad je više od 300 zaraženih. Usporedbe radi, 12. ožujka, kada nam se oporavio prvi pacijent imali smo tek 27 oboljelih. Škole, fakulteti i vrtići od tada ne rade. Zatvaranjem ugostiteljskih objekata eksplodirale su brojke nezaposlenih na burzi, a tek je početak jedne druge, ekonomske pandemije.