Danas kreće vojni rok, evo i svih detalja: Od mobitela do otpusta

Piše Luka Safundžić
Danas kreće vojni rok, evo i svih detalja: Od mobitela do otpusta
Prvi dan u vojarni počinje prijavnicom i zaduživanjem opreme, odmarati mogu ‘online’

Još je rano jutro, a pred vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi trebali bi se ukazati prvi ročnici. U ponedjeljak, 9. ožujka, kreće temeljno vojno osposobljavanje i za mnoge mlade ljude to će biti prvi susret s vojničkim životom. Sve počinje na – prijavnici. Ondje će ih dočekivati dežurni vojnici i administrativno osoblje koje ih uvodi u evidenciju, provjerava dokumente i upisuje u sustav. Nakon toga slijedi zaduživanje opreme, od uniformi do osnovne vojne opreme, a već istoga dana održavaju se i prvi uvodni brifinzi.

