Danas oblačno, grmljavina i kiša, a u gorju će padati i snijeg

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša, češća u Dalmaciji gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskoj Hrvatskoj i malo snijega.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a na jugu istočni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na Jadranu od 11 do 15 °C, javlja DHMZ.

U nedjelju u unutrašnjosti sunčano, u gorju i Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom

Na sjevernom Jadranu i u većini predjela unutrašnjosti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Oblačnije u Gorskoj Hrvatskoj te u Dalmaciji gdje će mjestimice biti kiše, na jugu i pljuskova s grmljavinom, a od sredine dana postupno smanjenje naoblake. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura zraka većinom od -2 do 2, a na Jadranu od 6 do 10 °C. Najviša od 8 do 10, na Jadranu između 12 i 14 °C.

Podno Velebita olujna bura

- U subotu na istoku Hrvatske većinom oblačno, mjestimice s kišom, osobito u Posavini. U zapadnoj Slavoniji ponegdje i sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 5 °C, a najviša dnevna između 8 i 10 °C.

Podjednake vrijednosti i u središnjom Hrvatskoj, gdje će uz promjenjivu naoblaku lokalno biti slabe kiše, osobito prijepodne i sredinom dana.

I na sjevernom Jadranu promjenjivo, mjestimice s kišom, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom oblačno s kišom, u višem gorju susnježicom i snijegom. Uz obalu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, uz obalu između 7 i 9 °C. Najviša dnevna od 2 do 4 °C, na moru između 10 i 12 °C.

Promjenjivo i u Dalmaciji, ponegdje i pretežno oblačno, često s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjerena do jaka bura, na južnom dijelu jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 7 °C, uz obalu između 9 i 11 °C, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 °C.

Podjednaka temperatura zraka i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će uz promjenjivu naoblaku mjestimice biti kiše, pa i u obliku pljuskova. Puhat će slabo, prema otvorenom moru i umjereno jugo - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Sljedeći tjedan postupna stabilizacija

- U nedjelju u unutrašnjosti postupno smanjenje naoblake, zatim u ponedjeljak i utorak djelomice sunčano, ponegdje i sunčanije. Mjestimične jutarnje magle bit će uglavnom po gorskim kotlinama. U nedjelju će puhati lokalno umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u postupnom porastu.

Na Jadranu u nedjelju djelomice sunčano, na južnom dijelu još ponegdje s kišom. Početkom idućeg tjedna pretežno sunčano te danju razmjerno toplo. U nedjelju i ponedjeljak puhat će umjerena i jaka, mjestimice i olujna bura koja će u utorak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.