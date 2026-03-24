Plenković: Vlada brzo reagira na krize, oporba još razmišlja

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak da se nalazimo u vremenu vanjskih šokova i kriza koje zahtijevaju iskusnu vladu i političko vodstvo te munjevito djelovanje, ustvrdivši kako su oni, dok oporba razmišlja što će Vlada napraviti, odluke već donijeli. "Primjer u tome smislu je jučerašnji Vladin 10. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 450 milijuna eura. To je deseti paket mjera u zadnjih pet, šest godina koji su ukupno vrijedni devet milijardi eura", rekao je Plenković na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja organizacija gradskih četvrti HDZ-a Črnomerec, Podsljeme, Donji grad i Gornji grad-Medveščak.

Istaknuo je kako te mjere ciljaju na amortiziranje rasta cijena naftnih derivata u čemu su do sada bili vrlo učinkoviti te će to činiti i dalje dok to bude potrebno, a u osvrtu na reakcije oporbe na te vladine mjere rekao je da "dok oni razmišljaju što ćemo mi napraviti, mi smo odluke već donijeli".

"Da smo oklijevali, da nismo bili ovako odlučni tada bi se otvorio politički prostor za kritike i sigurno bi rekli što čekate. Ovako smo mi bili u situaciji da nas kolege, predsjednici Vlada drugih europskih zemalja doslovno zovu i pitaju kako ste vi to riješili", rekao je.

Predsjednik HDZ-a istaknuo je važnost i političku težinu HDZ-a poručivši kako posebno mjesto u svim aktivnostima stranke predstavlja zagrebačka organizacija stranke jer je Zagreb političko središte Hrvatske, ali i najveći i najrazvijeniji grad u zemlji.

Banaliziraju se i minimaliziraju veliki vladini projekti obnove u Gradu Zagrebu

Stoga, poručio je članstvu, HDZ mora dobiti okupljajuću snagu. "Upravo ovo razdoblje koje je pred nama jedinstvena je šansa da se vratimo na vremena kada je HDZ dominirao svim izborima (parlamentarnim i lokalnim) u gradu Zagrebu", poručio je.

Istaknuo je da u Gradu Zagrebu devet od deset projekata obnove nakon potresa operativno vode vladine institucije, a novac za svih deset projekata dolazi od strane Vlade, plastično je objasnio.

Podsjetivši da je u subotu s ministrima i suradnicima obišao pet lokacija poslijepotresne obnove u koje je uloženo 330 milijuna eura, Plenković je izrazio nezadovoljstvo što se sve te velike investicije u javnom prostoru banaliziraju, relativiziraju i minimaliziraju.

Naveo je i da je Agencija S&P Global Ratings podigla dugoročni kreditni rejting Republike Hrvatske s A- na A, a nedavno i kreditni rejting Grada Zagreba, što mu je drago.

"Kada je država digla kreditni rejting to je ništa i bez veze, a ako je digao Grad Zagreb - to je sjajna vijest", rekao je sarkastično te ustvrdio da je to primjer dvostrukih mjerila, jer svatko tko se razumije u ekonomiju shvaća da će ista agencija, ako podigne kreditni rejting državi, rejting podići i gradu Zagrebu.

"Meni je izrazito drago da kreditni rejting Grada Zagreba ide gore, ali je to zato što Vlada radi poteze i reforme koji sve to omogućuju", rekao je.

Zamjenik predsjednika HDZ-a i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je da će HDZ ponuditi rješenja za Grad Zagreb kako bi se podignula realizacija programa važnih za kvalitetu života ljudi te da Grad bude "obojen plavom bojom" i pun ljubavi prema Domovini i narodu.

"Vjerujem da smo to kadri učiniti ali za to je potreban angažman svakoga od vas", poručio je.