PRVA FAZA

Započinju radovi na jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu: Evo koje ulice će biti zatvorene

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Započinju radovi na jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu: Evo koje ulice će biti zatvorene
Zagreb: Pogled na katedralu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Započinju radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira, na dionici od Draškovićeve ulice do Trga kralja Tomislava s planiranim završetkom do početka Adventa

Rekonstrukcija oba tramvajska kolosijeka u Ulici kneza Branimira, od Draškovićeve do Trga kralja Tomislava počinje u ponedjeljak, rekli su iz Grada Zagreba. Tvrde da će radovi "omogućiti tišu, sigurniju i udobniju vožnju te smanjiti zastoje u prometu".

Uz zamjenu tračnica, postavljaju se novi nivelacijski ležajni jastuci s pričvršćenjem tračnica, kao i nove armirano-betonske pokrovne ploče. Radovi na sjevernom kolosijeku počinju na dijelu dugom 110 metara, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, potom se nastavljaju na dionici od Palmotićeve do Petrinjske ulice (138 m) te od Petrinjske do Trga kralja Tomislava (70 m).

Nakon završetka sjevernog kolosijeka, radovi će se preseliti na južni, ukupno obnavljajući više od 630 metara tramvajskih pruga.

U ZAGREBU OD PONEDJELJKA Kreće obnova tramvajske pruge u Branimirovoj, radovi će trajati 12 tjedana. Evo kako se kretati
Kreće obnova tramvajske pruge u Branimirovoj, radovi će trajati 12 tjedana. Evo kako se kretati

- U ponedjeljak, 6. listopada, započinju radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira, na dionici od Draškovićeve ulice do Trga kralja Tomislava s planiranim završetkom do početka Adventa.

Prva faza obuhvaća dio Branimirove ulice od Draškovićeve do Palmotićeve ulice. Za vrijeme izvođenja radova bit će zauzet jedan prometni trak uz radilište.

Kad radovi obuhvate i raskrižje s Palmotićevom ulicom, zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve ulice na samom raskrižju, a promet će se odvijati po preostalom dijelu kolnika. Za vrijeme radova dnevni tramvajski promet neće biti u prekidu, dok će noću biti organiziran prijevoz autobusima - objavile su Zagrebačke ceste.

