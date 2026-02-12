Danas presuda Franciškoviću: Je li na prosvjedima tijekom Covid pandemije poticao na terorizam

Sudsko vijeće Županijskom suda u Zagrebu danas će objaviti nepravomoćnu presudu Marku Franciškoviću, njegovoj supruzi Lani Ujdenici i Natku Kovačeviću danas će za optužbe za javno poticanje na terorizam.

Svi troje su se na početku suđenja izjasnili da nisu krivi, a Francišković je optužnicu nazvao besmislenom.

Franciškovića se tereti da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije Covida. Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.

Kovačević je optužen da je 28. studenog 2021., s Franciškovićem, sudjelovao na javnom okupljanju na kojem su pozivali na mobilizaciju i nasilne metode za smjenu vlasti. Pozive na rušenje vlasti Francišković je diktirao supruzi i iz istražnog zatvora koristeći pravo na telefonske kontakte s obitelji. Optužnica ga tereti za produljeno kazneno djelo, a njegovu suprugu i Kovačevića za po jedno djelo.

- Poričem sva djela koja mi se stavljaju na teret i želim naglasiti da je vrijeme pokazalo da sam bio u pravu kada sam u tim okolnostima tako istupao. Smatram da je izmišljena pandemija Covida-19 visoko u kategoriji najvećih zločina u povijesti čovječanstva, a moji istupi su bili reakcija na korumpirani zločinački režim koji je provodio agendu da je cjepivo bezopasno i provjereno. Brojna svjedočenja i istraživanja koja su provedena idućih godina pokazala su da sam bio u pravu, što znači da sam u studenom 2021. pokušao pomoći ljudima ukazujući im da se nad njima provodi medijski i institucionalni teror. Tvrdim da se u to vrijeme provodio teror i cenzura nad svakim tko je drugačije mislio o toj pandemiji i ja sam svojim medijskim istupima koji su predmet ove optužnice na to ukazivao - rekao je Francišković dodajući da je, prema njegovu mišljenju, optužnica selektivna i zlonamjerna jer se iz konteksta izvlači što je govorio.

Francišković se u istrazi vrlo opsežno branio, a kod toga je ostao i na sudu. Ustvrdio je i da mu se krša ustavna prava i slobode, jer već dvije godine ne može javno djelovati. Poriče i da je poticao na oružanu smjenu vlasti.

- Kada sam u svojim istupima spominjao rat i borbu, govorio o pravu da se na silu odgovori silom, govorio sam u prenesenom značenju. Kada sam ljude pozivao da ne budu pasivni, mislio sam da pišu brojne mejlove državnim institucijama, a kada sam ljude pozivao da me prate i da će dobiti daljnje upute, mislio sam na svoje daljnje skupove. Moja retorika i nastupi su bili promišljeni i dobro planirani jer sam zagovarao doktrinu koju je Kissinger objasnio u knjizi Diplomacija. On je govorio o kontrapunktima u političkoj sferi. Znajući kakvoj se publici obraćam i, da je to u osnovi militantna publika, govorio sam tako kako bi me prihvatili. Ta je publika ljuta i nabrijana, a ja sam im govorio takve stvari da me prihvate jer bi onda mogao progurati i pacifističke ideje kod njih. Zbog toga je moja retorika bila militaristička, a tužiteljstvo je u ovoj optužnici nju uzelo selektivno, ne sagledavši cijeli kontekst - branio se Francišković.

Francišković je prvi put pritvoren u prosincu 2021., a na slobodu je izašao u studenome prošle godine. No, 22. prosinca 2022. njegov je odvjetnik Zvonimir Hodak objavio da opet mora u istražni zatvor odlukom Visokog kaznenog suda koji je prihvatio žalbu državnog odvjetništva.

Ponovno je pušten da se brani sa slobode krajem veljače 2023. ove godine.

Prema Kaznenom zakonu, tko javno iznese ili pronese zamisli kojima se izravno ili neizravno potiče na terorizam, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.