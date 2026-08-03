Danci produljili vojni rok s četiri na 11 mjeseci: 'Pogledajte na istok. Trebam li reći nešto više?

Oko 1600 mladih Danaca i Dankinja započelo je u ponedjeljak obavezno vojno osposobljavanje koja je sada produljeno s četiri na 11 mjeseci s ciljem efikasnijeg suprotstavljanja ruskoj prijetnji. Kao posljedica velike ruske invazije na Ukrajinu dvije godine ranije, Danska je odlučila 2024. produžiti trajanje vojne službe i uključiti žene. Danska je članica NATO-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pogledajte na istok. Trebam li reći nešto više? Naravno, radi se o sigurnosnoj situaciji vezanoj uz Rusiju i što bi ona mogla učiniti ako NATO ne reagira - objasnio je pukovnik Michael Villumsen za AFP tijekom posjeta vojnoj bazi Oksbøl u zapadnoj Danskoj.

- Danas NATO poduzima mjere, a danski je doprinos upravo brzo jačanje naše borbene spremnosti novačenjem - rekao je.

U Danskoj je služenje vojnog roka uglavnom dobrovoljno. Mladi ljudi koji se smatraju sposobnima prvo se prijavljuju kao dobrovoljci, a u rijetkim slučajevima kada nedostaje ročnika, ostatak se bira nasumično.

Foto: Tom Little

Ove godine, prema oružanim snagama, otprilike 20 posto ročnika su žene.

U svom novom obliku osim gotovo utrostručenog trajanja vojna služba također uključuje i širi spektar misija koje ročnici moraju obavljati.

Prvih tri do pet mjeseci posvećeno je učenju osnovnih vojnih vještina, kao što su pucanje, prva pomoć ili tjelesna sprema, nakon čega se ročnici raspoređuju na operativne misije, kao što su nadzor, upravljanje dronovima i drugo.