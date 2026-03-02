Danima se piše da lift u Centru ne radi! Ministar odlučio sam provjeriti! Morao je stubama...

Alen Ružić, novi ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je, kako doznajemo, prošli tjedan posjetio Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, zamjenski objekt na zagrebačkom Jarunu, kako bi sam vidio na što se to, i zašto, žale zaposlenici, i o čemu pišu mediji. Naime, posljednjih dana dosta se govorilo o lošem stanju zgrade i uvjetima u kojem provode vrijeme djeca i zaposlenici, a ponajviše o liftu koji često ne radi.

U zgradi postoji samo jedan lift. A kako se on kvari, to stvara problem za teže i teško pokretnu djecu i mlade, o čemu smo ranije pisali. Kako sad doznajemo, ministar Ružić odlučio se sam uvjeriti u to i posjetio je Centar.

Kad se iz prizemlja sa svojim ljudima htio liftom popeti na kat u ured ravnateljice - lift se pokvario.

Tako se novopečeni ministar na svoje oči mogao uvjeriti da lift tamo ne radi, što za zdrave i pokretne nije nikakav problem, ali jest za korisnike Centra u invalidskim kolicima, općenito za teže i teško pokretnu djecu i mlade, o čemu smo ranije pisali.

Zagreb: Prva izjava Alena Ružića, novog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Pa su svi skupa na kat išli stepenicama. Jer mogu. Jer nisu u našim cipelama. Jedan jedini lift u čitavom Centru, kažu nam iznutra. Na katu korisnici imaju organizirane terapije.

Ministarstvu smo poslali upit je li se ministru pokvario lift pa se i sam mogao uvjeriti u ono na što roditelji, odnosno Udruga Sjena, dugo upozoravaju. Kako se može čuti u Ministarstvu, nije im jasno zbog čega bi bilo bitno je li se ministar na kat penjao pješice ili liftom, no na kraju su nam potvrdili da je išao pješice, stepenicama.

Na novinarski upit je li sam fotografirao učionice i stanje objekta te kako je komentirao stanje u Centru odnosno navode o incidentima u njemu, Ministarstvo nam je službeno, i kratko odgovorilo kako je ministar Ružić "posjetio COO Dubrava, upoznat je s problematikom. Čeka se rješenje inspekcijskog nalaza, o čemu će javnost biti informirana".

Podsjetimo, Udruga Sjena za obitelji djece s poteškoćama objavila je anonimno pismo za koje navodi da su ga poslali djelatnici ustanove na Jarunu, a u kojem oni iznose "ozbiljnu zabrinutost zbog sigurnosnih uvjeta, organizacije rada i radno-pravnog statusa zaposlenika u toj ustanovi".

"Centar se pretvara u dom socijalne skrbi u kojem se sustavno uništava sve ono što je ustanova 60-ak godina primjerom dobre prakse predstavljala za djecu s razvojnim teškoćama, diskriminira korisnike/učenike i narušavaju se prava korisnika ostalih usluga i prava učenika na obrazovanje uz stručnu podršku i skrb", stoji u pismu. Između ostalog, navodi se i kako je prostor u kojem Centar sad djeluje izrazito skučen i infrastrukturno neprilagođen korisnicima s teškoćama u razvoju, osobama otežanog kretanja te korisnicima u invalidskim kolicima. Trebao je biti kratkotrajan smještaj, na nekoliko mjeseci, a prošlo je već nekoliko godina, i ne zna se koliko će još proći do povratka u Dubravu. Boravak u zgradi na Jarunu je i potencijalno nesiguran, piše.

"Zgrada je stara, neodržavana i ne ulaže se u obnovu radi sigurnosti učenika/korisnika i djelatnika. Stolarija i elektroinstalacije ugroza su za učenike i korisnike s razvojnim teškoćama te djelatnike", navodi se u pismu.

- Najveći je problem lift, koji se ponekad kvari pa našu djecu po stepenicama spuštaju sa trećeg kata, tako je bilo i sa mojom Selinom. Ona ima 70 kilograma, u kolicima je, i nju su dva vozača Centra spuštala niz stepenice, dogodilo se da se jedan od njih i nabio na ručku kolica. Uopće nam je nepojmljivo da je država našu djecu smjestila u takve uvjete - rekla nam je još 2024. ogorčena Selinina majka Sabina Lončar. Kako je bila dodala, djelatnici Centra su divni, brižni i savjesni, i ona ne bi željela da se itko od njih osjeća odgovornim, "jer država je ta koja je našu djecu smjestila u njima neprilagođenu zgradu".

Zagreb: Devastirana zgrada u Ulici don Petra Šimića 2 na Jarunu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Moja je kći pokretna, ali ne želim uopće zamišljati što bi bilo da zaglavi u liftu, kako bi se osjećala i kako ponašala. Zar se naša djeca, i mi s njima, moramo toga bojati, kao da nemamo dovoljno drugih problema u životu?, ogorčena je bila i druga majka.

RTL Danas je objavio je razgovor s bivšim korisnikom Centra i njegovom majkom.

- Meni je ta Dubrava ostala u jako lošem sjećanju. Imam malo traumatična sjećanja i kad mi netko spomene tu Dubravu i kad se sjetim tih nekih ružnih stvari, recimo da mi je lift par puta pričepio noge - ispričao je. Majka je također istaknula loše uvjete, a korisnik se požalio i na postupke nekih djelatnika.

- Dječaku je profesorica lijepila ruke i usta selotejpom jer je on imao autizam. Ona je bila nervozna i ljuta i onda mu je zalijepila ruke i usta selotejpom jer joj je smetalo njegovo lupanje - ispričao je.

Njegova je majka rekla kako je odlučila javno istupiti jer "ne želi da druga djeca dožive ono što je doživjelo njezino dijete".

Zagreb: Devastirana zgrada u Ulici don Petra Šimića 2 na Jarunu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Udruga Sjena pozvala je ravnateljicu na ostavku te traže što bržu reakciju novog ministra socijale Alena Ružića.

Vlasnik Centra je država, i u njemu se školuju odnosno borave, i dolaze na rehabilitaciju djeca i mladi s invaliditetom i drugim teškoćama. Matična zgrada ustanove nalazi se u Dubravi, gdje je sagrađena 1966., s adekvatnim prilazima, odnosno rampama za invalidska kolica, rampama unutar zgrade, čitava je zgrada općenito prilagođena osobama s teškoćama. No od potresa stoji zapuštena, naočigled propada čekajući rušenje i gradnju nove zgrade, dok su korisnici Centra, njih oko 230, krajem 2022. preseljeni u za njih neadekvatnu zgradu na Jarunu, iza crkve Sv. Mati slobode.

U njenoj unutrašnjosti nema rampe za invalidska kolica, samo stubište, i lift koji se, kako kažu roditelji, često kvari. Centru smo uputili zamolbu da uđemo unutra, ali odgovor nismo dobili.

Centar je još 2020. godine, nakon potresa, potpisao ugovor s Ministarstvom fondova EU o adaptaciji zgrade u Dubravi i dobio dva milijuna eura nepovratnih europskih sredstava. Iako je povratak na matičnu lokaciju bio predviđen do kraja 2024., do danas radovi obnove još nisu ni počeli, zbog čega je Hrvatska morala vratiti dobiveni novac.

Kako je u listopadu prošle godine roditelje obavijestila ravnateljica Centra Marina Nekić, odabran je arhitektonski ured za izradu projektne dokumentacije, te se očekuje da će "proces izgradnje trajati otprilike tri godine".

Zagreb: Devastirana zgrada u Dubravi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako za 24sata odgovara ravnateljica na pitanje o radovima na objektu Dubrava i kad se planira povratak Centra na tu lokaciju,

građevinski stručnjaci za statiku i konstrukcije su nakon obavljenih istražnih radnji i izrade elaborata o stanju građevine zaključili da bi konstrukcijska obnova postojeće građevine bila zahtjevnija, skuplja i dugotrajnija od rušenja, i gradnje nove zgrade.

- Prihvaćena je odluka o gradnji nove konstrukcije i rušenju postojeće konstrukcije. Proveden je postupak odabira projektanta te je odabran projektni ured koji radi na izradi projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju nove konstrukcije i rušenje postojeće. Cilj je da radovi budu završeni u roku tri godine. U taj rok ne ulazi vrijeme čekanja na suglasnosti naručitelja ili javno pravnih tijela nadležnih za poslove gradnje i urbanizama, kaže Nekić.

Sredstava su, dodaje, osigurana iz državnog proračuna za naredne tri godine u ukupnom iznosu od 22 milijuna eura. Plan je ove godine završiti projektno-tehničku dokumentaciji te provesti postupak za odabir izvođača radova.

Ministarstvo rada i socijalne politike je na Jarunu, nakon dopisa Sjene o "neodgovarajućim uvjetima", već bilo u izvanrednom inspekcijskom nadzoru 2024. i 2025. "Službene osobe su tijekom provođenja inspekcijskog nadzora utvrdile nepravilnosti u pogledu prostora u kojem se pružaju socijalne usluge te je doneseno rješenje s mjerama i rokovima za ispravljanje", stoji dopisu Ministarstva udruzi iz ožujka lani. Također, lani je u ožujku u Centru proveden izvanredni inspekcijski nadzor povodom dopisa udruge Sjena u kojem se navodi kako Udruga često prima pritužbe roditelja djece koja pohađaju COO Dubrava, vezano uz pružanje usluge boravka te neadekvatnu podršku djeci tijekom nastave. "Tijekom provođenja nadzora utvrđene su određene nepravilnosti koje se odnose na izostanak mogućnosti ulaganja, prigovora u Centru, rad Vijeća korisnika , primjedbe korisnika u pogledu prostora boravka, nedostatka aktivnosti, prvenstveno u vanjskom prostoru, obzirom da isti nije osiguran na trenutnoj lokaciji te rad stručnog tima. Slijedom navedenog, nakon analize dokumentacije i utvrđenog tijekom očevida, postupat će se dalje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a zaprimljena predstavka bit će prosljeđena na nadležno postupanje i Ministarstvu obrazovanja, znanosti i mladih u dijelu iz njihove nadležnosti" , piše u dopisu Ministarstva Udruzi Sjena.