Radovi na novoj zgradi Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava trajat će najmanje tri godine

"Prošlo je mjesec dana otkad je na nastavnicu pao prozor, bilo je i drugih incidenata, a oni tek sad tamo šalju inspekciju? Pitamo se, da nema medijskog interesa za ovo što se događa, bi li inspekciju slali uopće..., pitaju se u Udruzi Sjena za obitelji djece s teškoćama u razvoju dan nakon što je Ministarstvo rada i socijalne politike objavilo kako u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, u objektu na Jarunu, provodi inspekcijski nadzor. U Ministarstvu su upoznati s anonimnom objavom djelatnika Centra te će, kažu, poduzimati radnje u okviru svojih nadležnosti.

24sata Zagreb: Devastirana zgrada u Ulici don Petra Šimića 2 na Jarunu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, Sjena je objavila anonimno pismo za koje navodi da su ga poslali djelatnici ustanove na Jarunu, a u kojem iznose "ozbiljnu zabrinutost zbog sigurnosnih uvjeta, organizacije rada i radno-pravnog statusa zaposlenika u toj ustanovi".

"Centar se pretvara u dom socijalne skrbi u kojem se sustavno uništava sve ono što je ustanova 60-ak godina primjerom dobre prakse predstavljala za djecu s razvojnim teškoćama, diskriminira korisnike/učenike i narušavaju se prava korisnika ostalih usluga i prava učenika na obrazovanje uz stručnu podršku i skrb", stoji u pismu. Između ostalog, navodi se i kako je prostor u kojem Centar sad djeluje izrazito skučen i infrastrukturno neprilagođen korisnicima s teškoćama u razvoju, osobama otežanog kretanja te korisnicima u invalidskim kolicima. Trebao je biti kratkotrajan smještaj, na nekoliko mjeseci, a prošlo je već nekoliko godina, i ne zna se koliko će još proći do povratka u Dubravu. Boravak u zgradi na Jarunu je i potencijalno nesiguran, piše.

24sata Zagreb: Devastirana zgrada u Ulici don Petra Šimića 2 na Jarunu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Zgrada je stara, neodržavana i ne ulaže se u obnovu radi sigurnosti učenika/korisnika i djelatnika. Stolarija i elektroinstalacije ugroza su za učenike i korisnike s razvojnim teškoćama te djelatnike", navodi se u pismu.

Vlasnik Centra je država, i u njemu se školuju odnosno borave, i dolaze na rehabilitaciju djeca i mladi s invaliditetom i drugim teškoćama. Matična zgrada ustanove nalazi se u Dubravi, gdje je sagrađena 1966., s adekvatnim prilazima, odnosno rampama za invalidska kolica, rampama unutar zgrade, čitava je zgrada općenito prilagođena osobama s teškoćama. No od potresa stoji zapuštena, naočigled propada čekajući rušenje i gradnju nove zgrade, dok su korisnici Centra, njih oko 230, krajem 2022. preseljeni u za njih neadekvatnu zgradu na Jarunu, iza crkve Sv. Mati slobode.

24sata Zagreb: Devastirana zgrada u Ulici don Petra Šimića 2 na Jarunu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jarunski je objekt izgrađen 80-ih, s vremenom je promijenio mnoge stanare, da bi sad bio u njemu privremeno bila smještena djeca i mladi iz Centra, s teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom. U njegovoj unutrašnjosti nema rampe za invalidska kolica, samo stubište, i lift koji se, kako kažu roditelji, često kvari. Centru smo uputili zamolbu da uđemo unutra, ali odgovor nismo dobili.

Centar je još 2020. godine, nakon potresa, potpisao ugovor s Ministarstvom fondova EU o adaptaciji zgrade u Dubravi i dobio dva milijuna eura nepovratnih europskih sredstava. Iako je povratak na matičnu lokaciju bio predviđen do kraja 2024., do danas radovi obnove još nisu ni počeli, zbog čega je Hrvatska morala vratiti dobiveni novac.

24sata Zagreb: Devastirana zgrada u Dubravi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL



Kako je u listopadu prošle godine roditelje obavijestila ravnateljica Centra Marina Nekić, odabran je arhitektonski ured za izradu projektne dokumentacije, te se očekuje da će "proces izgradnje trajati otprilike tri godine".

Kako za 24sata odgovara ravnateljica na pitanje o radovima na objektu Dubrava i kad se planira povratak Centra na tu lokaciju,

građevinski stručnjaci za statiku i konstrukcije su nakon obavljenih istražnih radnji i izrade elaborata o stanju građevine zaključili da bi konstrukcijska obnova postojeće građevine bila zahtjevnija, skuplja i dugotrajnija od rušenja, i gradnje nove zgrade.

24sata Zagreb: Devastirana zgrada u Dubravi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Prihvaćena je odluka o gradnji nove konstrukcije i rušenju postojeće konstrukcije. Proveden je postupak odabira projektanta te je odabran projektni ured koji radi na izradi projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju nove konstrukcije i rušenje postojeće. Cilj je da radovi budu završeni u roku tri godine. U taj rok ne ulazi vrijeme čekanja na suglasnosti naručitelja ili javno pravnih tijela nadležnih za poslove gradnje i urbanizama, kaže Nekić.

Sredstava su, dodaje, osigurana iz državnog proračuna za naredne tri godine u ukupnom iznosu od 22 milijuna eura. Plan je ove godine završiti projektno-tehničku dokumentaciji te provesti postupak za odabir izvođača radova.

24sata Zagreb: Devastirana zgrada u Dubravi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ministarstvo rada i socijalne politike je na Jarunu, nakon dopisa Sjene o "neodgovarajućim uvjetima", već bilo u izvanrednom inspekcijskom nadzoru 2024. i 2025.

"Službene osobe su tijekom provođenja inspekcijskog nadzora utvrdile nepravilnosti u pogledu prostora u kojem se pružaju socijalne usluge te je doneseno rješenje s mjerama i rokovima za ispravljanje", stoji dopisu Ministarstva udruzi iz ožujka lani. Također, lani je u ožujku u Centru proveden izvanredni inspekcijski nadzor povodom dopisa udruge Sjena u kojem se navodi kako Udruga često prima pritužbe roditelja djece koja pohađaju COO Dubrava, vezano uz pružanje usluge boravka te neadekvatnu podršku djeci tijekom nastave. "Tijekom provođenja nadzora utvrđene su određene nepravilnosti koje se odnose na izostanak mogućnosti ulaganja, prigovora u Centru, rad Vijeća korisnika , primjedbe korisnika u pogledu prostora boravka, nedostatka aktivnosti, prvenstveno u vanjskom prostoru, obzirom da isti nije osiguran na trenutnoj lokaciji te rad stručnog tima. Slijedom navedenog, nakon analize dokumentacije i utvrđenog tijekom očevida, postupat će se dalje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a zaprimljena predstavka bit će prosljeđena na nadležno postupanje i Ministarstvu obrazovanja, znanosti i mladih u dijelu iz njihove nadležnosti" , piše u dopisu Ministarstva Udruzi Sjena.