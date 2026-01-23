Obavijesti

News

Komentari 0
SLOŽILI SAVEZ

Danska i NATO jačaju sigurnost na Arktiku zbog Grenlanda: 'O suverenitetu nema rasprave'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Danska i NATO jačaju sigurnost na Arktiku zbog Grenlanda: 'O suverenitetu nema rasprave'
Foto: Mads Claus Rasmussen

Vlade Danske i Grenlanda, autonomnog danskog teritorija, ustraju na tome da suverenitet nad otokom nije predmet rasprave, ali su poručile da su otvorene za razgovore o širokom rasponu drugih tema

Admiral

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je u petak da se s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom složila kako savez mora pojačati sigurnost na Arktiku nakon tjedana napetosti izazvanih prijetnjom američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pripojiti Grenland.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola 01:10
Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola | Video: 24sata/reuters

Vlade Danske i Grenlanda, autonomnog danskog teritorija, ustraju na tome da suverenitet nad otokom nije predmet rasprave, ali su poručile da su otvorene za razgovore o širokom rasponu drugih tema.

Trump je u četvrtak rekao da je osigurao potpun i trajan pristup SAD-a Grenlandu nakon razgovora s Rutteom, a čelnik NATO-a kazao je da saveznici moraju pojačati napore kako bi se suprotstavili prijetnjama iz Rusije i Kine na krajnjem sjeveru.

ZNAČAJAN PAKET ULGANJA EU priprema veliki investicijski paket za Grenland: 'Nismo ulagali dovoljno u sigurnost'
EU priprema veliki investicijski paket za Grenland: 'Nismo ulagali dovoljno u sigurnost'

- Slažemo se da NATO mora povećati svoj angažman na Arktiku. Obrana i sigurnost na Arktiku pitanje su za cijeli savez - napisala je Frederiksen u objavi na društvenim mrežama u petak, uz fotografiju sebe i Ruttea u Bruxellesu.

Rutte je rekao da surađuje s danskom čelnicom na jačanju odvraćanja i obrane. Frederiksen će kasnije u petak otputovati u grenlandski glavni grad Nuuk na sastanak s premijerom tog otoka.

Danski ministar vanjskih poslova izjavio je u petak da su se diplomati iz Danske i Sjedinjenih Država sastali u četvrtak u Washingtonu te utvrdili plan daljnjih koraka. 

NA RUBU SUKOBA Prijetio ratom saveznicima, sad govori o dogovoru: Što je Trump zapravo htio od Grenlanda?
Prijetio ratom saveznicima, sad govori o dogovoru: Što je Trump zapravo htio od Grenlanda?

- Nećemo govoriti kada će se ti (budući) sastanci održati, jer je sada potrebno smanjiti dramatiku oko ovoga... potreban nam je smiren proces - rekao je ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen.

Izvor upoznat s pitanjem rekao je u četvrtak da su se Rutte i Trump u Davosu dogovorili o daljnjim razgovorima između SAD-a, Danske i Grenlanda o ažuriranju sporazuma iz 1951. godine koji regulira američki vojni pristup i prisutnost na tom arktičkom otoku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026