Danska i NATO jačaju sigurnost na Arktiku zbog Grenlanda: 'O suverenitetu nema rasprave'

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je u petak da se s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom složila kako savez mora pojačati sigurnost na Arktiku nakon tjedana napetosti izazvanih prijetnjom američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pripojiti Grenland.

Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola

Vlade Danske i Grenlanda, autonomnog danskog teritorija, ustraju na tome da suverenitet nad otokom nije predmet rasprave, ali su poručile da su otvorene za razgovore o širokom rasponu drugih tema.

Trump je u četvrtak rekao da je osigurao potpun i trajan pristup SAD-a Grenlandu nakon razgovora s Rutteom, a čelnik NATO-a kazao je da saveznici moraju pojačati napore kako bi se suprotstavili prijetnjama iz Rusije i Kine na krajnjem sjeveru.

- Slažemo se da NATO mora povećati svoj angažman na Arktiku. Obrana i sigurnost na Arktiku pitanje su za cijeli savez - napisala je Frederiksen u objavi na društvenim mrežama u petak, uz fotografiju sebe i Ruttea u Bruxellesu.

Rutte je rekao da surađuje s danskom čelnicom na jačanju odvraćanja i obrane. Frederiksen će kasnije u petak otputovati u grenlandski glavni grad Nuuk na sastanak s premijerom tog otoka.

Danski ministar vanjskih poslova izjavio je u petak da su se diplomati iz Danske i Sjedinjenih Država sastali u četvrtak u Washingtonu te utvrdili plan daljnjih koraka.

- Nećemo govoriti kada će se ti (budući) sastanci održati, jer je sada potrebno smanjiti dramatiku oko ovoga... potreban nam je smiren proces - rekao je ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen.

Izvor upoznat s pitanjem rekao je u četvrtak da su se Rutte i Trump u Davosu dogovorili o daljnjim razgovorima između SAD-a, Danske i Grenlanda o ažuriranju sporazuma iz 1951. godine koji regulira američki vojni pristup i prisutnost na tom arktičkom otoku.