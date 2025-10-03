Danska po prvi put jasno optužila Rusiju za incidente s dronovima: Prijetnja će rasti

Šef danske vanjske obavještajne službe FE, Thomas Ahrenkiel otvoreno je izjavio kako Rusija vodi hibridni rat protiv Danske i Zapada. Takvo prvo jasno označavanje Rusije kao glavnog krivca stiglo je nakon brojnih incidenata dronovima koji su letjeli iznad zračnih luka i kritične infrastrukture u Danskoj, Norveškoj, kao i u sjevernoj Njemačkoj i Münchenu, piše Spiegel.

Rusija želi izazvati nesigurnost i podjele među saveznicima u NATO-u, rekao je Ahrenkiel. Moskva time želi postići da Zapad smanji svoju potporu Ukrajini u njezinoj obrani od ruske agresije. Vrlo je vjerojatno da će ruska hibridna prijetnja protiv NATO-a rasti u nadolazećim godinama, navodi se u procjeni prijetnji koju je FE objavio paralelno.

- Rusija želi da povjerujemo kako postoji neposredna opasnost od rata - rekao je Ahrenkiel.

- Žele da živimo u tom strahu.“ Ipak, procjenjuje se da Rusija neće izvršiti redoviti vojni napad. Ne treba se bojati da smo na putu prema ratu - rekao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen. Moskva je kategorički odbacila sve takve navode, a Putin je ismijao europsku zabrinutost zbog viđenja dronova, uspoređujući ih s izvješćima o NLO-ima.

- Neću to više raditi - rekao je šaljivo, poričući rusku umiješanost u nedavne aktivnosti dronova.