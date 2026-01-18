Obavijesti

'NE TRAŽIMO SUKOB'

Danska premijerka: Nećemo popustiti Trumpu oko Grenlanda

Danska premijerka: Nećemo popustiti Trumpu oko Grenlanda
Danska premijerka Mette Frederiksen u nedjelju je oštro kritizirala prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju novih carina u sporu o Grenlandu, kazavši da Europa neće popustiti pritisku

Ne tražimo mi ovaj sukob, rekla je Frederiksen danskoj novinskoj agenciji Ritzau, dodavši kako pozdravlja slične signale koji stižu iz ostalih europskih zemalja.

- Europa se ne može ucjenjivati - rekla je.

Trump želi potpuno vlasništvo nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem, i zaprijetio je višim carinama na niz proizvoda koje bi ostale na snazi ​​dok se Grenland ne proda Sjedinjenim Državama.

U objavi na mreži Truth Social u subotu Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

