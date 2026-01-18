Obavijesti

'OPASNA SILAZNA SPIRALA'

Odgovor europskih država o Trumpovim carinama: 'Predani smo zaštiti našeg suvereniteta'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Osam europskih država, mete najavljenih carina američkog predsjednika zbog podrške Danskoj po pitanju Grenlanda, u nedjelju su u zajedničkoj izjavi upozorile da te mjere stvaraju rizik od 'opasne silazne spirale'

Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i donose rizik od opasne silazne spirale. Nastavljamo biti ujedinjeni i koordinirani u našem odgovoru. Predani smo zaštiti našeg suvereniteta, stoji u zajedničkoj izjavi Ujedinjenog Kraljevstva, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške i Švedske. 

Tih osam zemalja koje su odlučile poslati svoje vojnike na Grenland naglasile su da su spremne na „dijalog na temelju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta“ iza kojeg čvrsto stoje. 

Ponovile su da su „u potpunosti solidarne s Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda“.

Poručile su i da su kao članice NATO-a predane jačanju arktičke sigurnosti – „zajedničkog transatlantskog interesa“. Vojna vježba NATO-a 'Arktička izdržljivost' odgovor je na tu potrebu te „ne predstavlja prijetnju nikome“, dodaje se. 

Suradnici francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u nedjelju su otkrili da Pariz od Europske unije traži aktiviranje Instrumenta za borbu protiv prisile, mehanizma EU-a za borbu protiv gospodarskih prijetnji prozvanog 'gospodarskom bazukom'. 

Njime bi se SAD-u, ako Trump ne odustane od najavljenih carina, mogao ograničiti pristup javnim natječajima ili ograničiti trgovina u sektorima u kojima američka strana ima suficit. 

