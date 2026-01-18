Odgovor europskih država o Trumpovim carinama: 'Predani smo zaštiti našeg suvereniteta'

Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i donose rizik od opasne silazne spirale. Nastavljamo biti ujedinjeni i koordinirani u našem odgovoru. Predani smo zaštiti našeg suvereniteta, stoji u zajedničkoj izjavi Ujedinjenog Kraljevstva, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Norveške i Švedske.

Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu

Tih osam zemalja koje su odlučile poslati svoje vojnike na Grenland naglasile su da su spremne na „dijalog na temelju principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta“ iza kojeg čvrsto stoje.

Ponovile su da su „u potpunosti solidarne s Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda“.

Poručile su i da su kao članice NATO-a predane jačanju arktičke sigurnosti – „zajedničkog transatlantskog interesa“. Vojna vježba NATO-a 'Arktička izdržljivost' odgovor je na tu potrebu te „ne predstavlja prijetnju nikome“, dodaje se.

Suradnici francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u nedjelju su otkrili da Pariz od Europske unije traži aktiviranje Instrumenta za borbu protiv prisile, mehanizma EU-a za borbu protiv gospodarskih prijetnji prozvanog 'gospodarskom bazukom'.

Njime bi se SAD-u, ako Trump ne odustane od najavljenih carina, mogao ograničiti pristup javnim natječajima ili ograničiti trgovina u sektorima u kojima američka strana ima suficit.