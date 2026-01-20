Obavijesti

OZBILJNO SHVATILI KRIZU

Danska šalje još 1000 vojnika na nemirni Grenland

Piše Filip Sulimanec,
Danska šalje još 1000 vojnika na nemirni Grenland
Foto: Mads Claus Rasmussen

Učinio sam više za NATO nego bilo koja osoba, živa ili mrtva. Mislim da će vam to u najvećoj mjeri i sami reći. Mislim da to možete pitati i glavnog tajnika, Marka Ruttea, rekao je Trump

Danska televizijska postaja TV 2 doznaje da danska Vlada radi na planovima za slanje dodatnih 1000 vojnika na Grenland tijekom ove godine. Njihov novinar za vojna pitanja Anders Lomholt doznaje da Danska planira "prisutnost tijekom cijele godine koja se može usporediti s razmještanjem danske borbene bojne u Latviji".

 - 1000 borbenih vojnika govori nešto o tome koliko ozbiljno danske oružane snage, a time i vrh vlade, shvaćaju ovu situaciju. Moguć je i dodatni doprinos mornarice i zrakoplovstva - tvrdi Lomholt. Konačni broj, dodao je, još se razrađuje.

Ukupno je dosad u Kangerlussuaq na Grenlandu stiglo otprilike 150 vojnika, a isti broj nalazi se i u Nuuku.

Saznat ćete uskoro

Tijekom press konferencije koju je održao predsjednik Donald Trump, rekao je da će svijet tek saznati koliko je daleko spreman ići oko cijelog cirkusa s Grenlandom.

Na bojazan da bi preuzimanje Grenlanda moglo značiti kraj za NATO, Trump je odgovorio da transatlantska alijansa više treba SAD nego obrnuto.

 - Učinio sam više za NATO nego bilo koja osoba, živa ili mrtva. Mislim da će vam to u najvećoj mjeri i sami reći. Mislim da to možete pitati i glavnog tajnika, Marka Ruttea. I on je to rekao. Ali NATO prema nama također mora biti pravedan. Moj najveći strah kad je riječ o NATO-u jest to što mi trošimo ogromne količine novca za NATO i znam da bismo mi priskočili njima u pomoć, ali se zaista pitam bi li oni priskočili u pomoć nama - rekao je Trump.

