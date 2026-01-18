Svjetski čelnici s oprezom gledaju na Trumpov 'Odbor za mir', samo Mađarska pristala

Vlade su u nedjelju oprezno reagirale na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže njegovom "Odboru za mir", inicijativi usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba, plan za koji diplomati kažu da bi mogao naštetiti radu Ujedinjenih naroda, piše Reuters.

Samo je Mađarska, čiji je čelnik bliski Trumpov saveznik, nedvosmisleno prihvatila poziv. Pozivi su upućeni šezdesetak zemalja i počeli su pristizati u europske prijestolnice u subotu, prema riječima diplomata.

Druge vlade činile su se nevoljkima davati javne izjave, ostavljajući dužnosnicima da anonimno izraze zabrinutost zbog utjecaja na rad UN-a.

Odborom bi doživotno predsjedavao Trump i prvo bi se bavio sukobom u Gazi, a zatim bi se proširio na rješavanje drugih sukoba, prema kopiji pisma i nacrta povelje koju je vidio Reuters.

Države članice bile bi ograničene na trogodišnji mandat osim ako ne plate milijardu dolara svaka za financiranje aktivnosti odbora i steknu stalno članstvo, navodi se u pismu.

"Ovo jednostavno nudi stalno članstvo zemljama partnerima koje pokazuju duboku predanost miru, sigurnosti i prosperitetu", rekla je Bijela kuća u objavi na X-u.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je u posjetu Južnoj Koreji, rekla je novinarima da je njezina zemlja "spremna učiniti svoj dio", iako nije bilo jasno misli li konkretno na Gazu ili na širi mir.

Kanadski premijer Mark Carney rekao je u nedjelju da je u načelu pristao na Trumpov Odbor za mir za Gazu, iako se detalji još uvijek razrađuju.

Mandat Odbora za mir odobrilo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda samo do 2027. godine i bio je isključivo usmjeren na sukob u Gazi.

"Mračna vremena"

Uključivanje 'povelje' u pozivno pismo izazvalo je zabrinutost nekih europskih vlada da bi to moglo potkopati rad Ujedinjenih naroda, koje je Trump optužio da ne podržavaju njegove napore za okončanje sukoba diljem svijeta.

"To su 'Trumpovi Ujedinjeni narodi' koji ignoriraju temelje povelje UN-a", rekao je jedan diplomat.

Tri druga zapadna diplomata rekla su da izgleda kao da bi to potkopalo Ujedinjene narode ako se nastavi.

Još tri diplomata i izraelski izvor rekli su da Trump želi da Odbor za mir na kraju ima širu ulogu izvan Gaze kako bi nadgledao druge sukobe za koje je Trump rekao da ih je riješio.

Među pozvanima u odbor su čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Mađarske, Australije, Kanade, Europske komisije i ključnih bliskoistočnih sila, prema riječima dužnosnika.

U onome što se čini usmjerenim prema Ujedinjenim narodima, dokument dodaje da postoji "potreba za agilnijim i učinkovitijim međunarodnim tijelom za izgradnju mira".

"Ovaj će odbor biti jedinstven, nikada nije bilo ništa slično!", rekao je Trump u pismu.

Odgovarajući na pitanjee novinara, visoka dužnosnica UN-a nije se izravno osvrnula na plan, ali je rekla da su Ujedinjeni narodi jedina institucija s moralnom i pravnom sposobnošću da okupe sve nacije, velike ili male.

"A ako to dovedemo u pitanje... vraćamo se u vrlo, vrlo mračna vremena", rekla je za Sky News Annalena Baerbock, predsjednica Opće skupštine Ujedinjenih naroda, dodajući da je na pojedinačnim državama da odluče što će učiniti.