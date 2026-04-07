Komentari 5
DAR-MAR KOD PLAŠKOG Pijan izazvao sudar pa zapucao iz puške: Evo koju je kaznu dobio

Piše Ivan Štengl,
DAR-MAR KOD PLAŠKOG Pijan izazvao sudar pa zapucao iz puške: Evo koju je kaznu dobio
Osim što je pucao iz puške, 28-godišnjak je pobjegao s mjesta nesreće. Policija ga je ubrzo nakon nesreće u nedjelju uhitila

Policija je objavila detalje uhićenja 28-godišnjaka koji je na području općine Plaški, nedaleko Plitvičkih jezera, pijan u nedjelju izazvao prometnu nesreću, a zatim pucnjevima iz pištolja remetio javni red i mir.

- Policijski službenici su utvrdili da je 28-godišnjak upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje pod utjecajem alkohola od 1,14 promila i za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije“ te da je nakon što je vozilo zaustavio na kolniku, iz neutvrđenog razloga vožnjom unatrag izazvao prometnu nesreću pritom udarivši u osobni automobil riječkih registarskih oznaka kojim se iza njega kretala i propisno zaustavila 50-godišnja vozačica, a koja je vozilom upravljala prije stjecanja prava na upravljanje. U prometnoj nesreći oboje su lakše ozlijeđeni - navodi policija.

Policija je zatim utvrdila da je 28-godišnjak nakon nesreće izašao iz automobila te izvadio pušku koju nezakonito posjeduje. Ispalio je dva hica u zrak pa se onda vozilom udaljio s mjesta nesreće. 

- Ubrzo je pronađen i uhićen te je policijskim službenicima dragovoljno izručio pušku iz koje je pucao zajedno sa sedam komada streljiva u spremniku - navode.
  
U optužnom prijedlogu policija je zatražila izricanje kazne zatvora, novčane kazne, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije te trajno oduzimanje oružja i streljiva. Nadležni sud ga je kaznio sa 6000 eura novčane kazne, šest mjeseci zaštitne mjere te mu trajno oduzeo oružje i streljivo.
 
Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 50-godišnje vozačice bit će proslijeđen optužni prijedlog nadležnom sudu u redovnom postupku.

