TOP USMRTIO ČOVJEKA Policija istražuje tragediju u Zagorju

Kod Dvora Velik Tabor top usmrtio muškarca | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Policija utvrđuje kako je došlo do kobnog pucnja, dok je općina proglasila Dan žalosti nakon tragedije na uskrsnoj manifestaciji

Krapinsko-zagorska policija istražuje okolnosti nesreće koja se dogodila na Uskrsni ponedjeljak tijekom manifestacije u Dvoru Veliki Tabor, kada je zbog pucnja iz topa smrtno stradao 55-godišnji muškarac, a Općina Desinić proglasila je 9. travnja Danom žalosti, doznaje se u utorak. Do nesreće je došlo u ponedjeljak poslijepodne u Humu Košničkom, nedaleko od dvorca Veliki Tabor, tijekom održavanja tradicionalne uskrsne manifestacije pucanja iz kubura. Prema neslužbenim informacijama, tragedija se dogodila prilikom rukovanja topom koji je ranije tijekom događanja navodno nekoliko puta zatajio. U trenutku kada ga je muškarac pokušao ponovno napuniti, top je iznenada opalio.

KRAĐA KRAJ VALPOVA Pa kud baš na Uskrs: Provalili u dvorište i ukrali dva janjeta
Predsjednik povijesne postrojbe Kostelska pištola - Keglevićeva straža Kostel Milan Flegar izjavio je za Hinu kako su za pucanje na javnim manifestacijama propisane procedure, uključujući prijave pucanja, dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Prijavljuje se broj sudionika, količina baruta koja će se utrošiti, a po novome prilaže  se i OIB sudionika i registracija pištolja, rekao je.

Istaknuo je i kako top nema veze s kuburaškim postrojbama te da tradicija kubura, duga više od 500 godina u tom kraju, nije povezana s pucanjem iz topa. 

OVO JE PRAVDA Država trajno oduzela BMW tinejdžeru iz Zagreba: 'Nije nikada položio vozački ispit!'
Flegar kaže kako u udrugama postoje propisana pravila i sustav osposobljavanja za rukovanje eksplozivnim tvarima, pri čemu dio članova ima položene ispite i provodi internu obuku ostalih.

„Svaka udruga bi trebala imati nekoliko osposobljenih ljudi koji imaju položeni ispit za rukovanje eksplozivnim tvarima”, rekao je Flegar, dodavši kako svi članovi nemaju takve potvrde, već samo oni koji su za to posebno osposobljeni.

Načelnik Općine Desinić Dražen Šurbek rekao je kako su donijeli odluka da se dan pogreba tragično preminulog muškarca, 9. travnja, proglasia Danom žalosti na području općine.

TROJE OZLIJEĐENIH VIDEO Pijan se autom zabio u kamion u Kninu, divljao i vrijeđao policajce pa ga uhitili
Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske navode kako je kriminalističko istraživanje nesreće i dalje u tijeku te da će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po dovršetku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'
Zagorje se oprašta od omiljenog 'lovca na traktore': 'Srećko, bio si dobričina, čovjek velikog srca'
TRAGEDIJA NA USKRSNI PONEDJELJAK

Zagorje se oprašta od omiljenog 'lovca na traktore': 'Srećko, bio si dobričina, čovjek velikog srca'

Od Juričana se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji i poznanici

