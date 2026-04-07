TOP USMRTIO ČOVJEKA Policija istražuje tragediju u Zagorju

Krapinsko-zagorska policija istražuje okolnosti nesreće koja se dogodila na Uskrsni ponedjeljak tijekom manifestacije u Dvoru Veliki Tabor, kada je zbog pucnja iz topa smrtno stradao 55-godišnji muškarac, a Općina Desinić proglasila je 9. travnja Danom žalosti, doznaje se u utorak. Do nesreće je došlo u ponedjeljak poslijepodne u Humu Košničkom, nedaleko od dvorca Veliki Tabor, tijekom održavanja tradicionalne uskrsne manifestacije pucanja iz kubura. Prema neslužbenim informacijama, tragedija se dogodila prilikom rukovanja topom koji je ranije tijekom događanja navodno nekoliko puta zatajio. U trenutku kada ga je muškarac pokušao ponovno napuniti, top je iznenada opalio.

Predsjednik povijesne postrojbe Kostelska pištola - Keglevićeva straža Kostel Milan Flegar izjavio je za Hinu kako su za pucanje na javnim manifestacijama propisane procedure, uključujući prijave pucanja, dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Prijavljuje se broj sudionika, količina baruta koja će se utrošiti, a po novome prilaže se i OIB sudionika i registracija pištolja, rekao je.

Istaknuo je i kako top nema veze s kuburaškim postrojbama te da tradicija kubura, duga više od 500 godina u tom kraju, nije povezana s pucanjem iz topa.

Flegar kaže kako u udrugama postoje propisana pravila i sustav osposobljavanja za rukovanje eksplozivnim tvarima, pri čemu dio članova ima položene ispite i provodi internu obuku ostalih.

„Svaka udruga bi trebala imati nekoliko osposobljenih ljudi koji imaju položeni ispit za rukovanje eksplozivnim tvarima”, rekao je Flegar, dodavši kako svi članovi nemaju takve potvrde, već samo oni koji su za to posebno osposobljeni.

Načelnik Općine Desinić Dražen Šurbek rekao je kako su donijeli odluka da se dan pogreba tragično preminulog muškarca, 9. travnja, proglasia Danom žalosti na području općine.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske navode kako je kriminalističko istraživanje nesreće i dalje u tijeku te da će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po dovršetku.