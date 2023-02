Darijo: ‘4 sata sam gol kopao vlastiti grob‘; Roso: ‘Lažeš smrade, narkomanu, varalico!‘

Ante Roso (53), kojem se s Rokom Dundovim (33) i Ivanom Rozićem (42) na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudi za pokušaj iznude i protupravno oduzimanje slobode Darija J. (35) danas je obećao sutkinji kako neće 'dobacivati dok on svjedoči', javlja Jutarnji list.

Žrtva Dario J. je putem videolinka davao dvosatni iskaz u odvojenoj prostoriji od sudnice u kojoj se nalazio optuženi trojac i sudsko vijeće.

Opisao je cijelu dramu koju je prošao 2022. godine, kada su od njega tražili 5 tisuća eura te ga natjerali u Zagorju da kopa grob. Tukli su ga drškom lopate te prijetili pištoljem, a on im je ljubio cipele ne bi li ga poštedjeli cijele drame.

Čak su ga tjerali da puže ne bi li od njega iznudili novac, a u prtljažniku auta su ga vratili u Zagreb uz prijetnje da će mu pobiti obitelj i raznijeti kuću zoljom ako im ne donese novac 27. travnja 2022. u 16 sati u restoran Kod Vinka.

Dario J. je u dogovoru s policijom pojavio se na lokaciji u zakazano vrijeme s obilježenih 5000 eura koje je predao u kuverti Rosi i Dundovu. Tada je krenulo njihovo uhićenje u spektakularnoj akciji.

- Ja sam ovdje oštećen. Kako da započnem priču? Bio sam zarobljen, ne sjećam se točnog datuma, izgubio sam pamćenje, možda od stresa. Uglavnom, Roso me zvao tu večer da se nađemo kod njegova stana. Tamo je došao i Roko, a ja sam stigao s crvenim Smartićem. Rekao mi je Ante da odemo do obližnjeg parka da popričamo. Roko je izvadio nož i rekao: ‘Sad ću te..‘ Pitao sam u čemu je problem. Uzeli su mi telefon, Ante je izvadio pištolj i repetirao ga te rekao da sjednem u auto. Otišli smo do Ivana kući, Ante je vozio, a Roko mi je cijelo vrijeme držao uperen pištolj. Tamo su me uvukli u starinski Audi kojeg je vozio Ivan, a Roko me i dalje ciljao pištoljem. Kad smo došli na lokaciju, Ivan je iz prtljažnika izvadio lopatu i neki štap te rekao: ‘Ajd sad kopaj ovdje.‘ Sva tri su mi govorila: ‘Kopaj, kopaj‘. Nisam bio u kondiciji, tukli su me, maltretirali i prijetili mi. Mijenjali su si pištolj u rukama i naizmjenično grijali ruke u džepovima jer je bilo hladno – ispričao je Dario J.

Rekao je kako su od njega tražili podatke o njegovim sinovima. Rupa koju je kopao je trebala biti iznad visine glave kako bi ga Ante, rekao je svjedok, onda ubio.

- Ante je rekao da se skinem gol, prijetili su mi bacanjem u Savu, da će mi robu zapaliti, dogovorili su kako da zametu tragove, pa i da će obući moju odjeću i u njoj se prošetati pored neke kamere da izgleda kao ja. Tražili su od mene 5000 eura, ali ne znam zašto. Na kraju sam od rupe do auta morao puzati. Stavili su me u prtljažnik, vozili pa naglo kočili, sav sam se tako izudarao. Na kraju su me izvukli da se obučem i u Zagrebu me pustili. Nazvao sam svoju ženu koja mi je rekla da je Anti pisala jesam li s njim. Imala je ružan osjećaj. A Ante i ekipa su mi rekli da nabavim pare te dali adresu restorana gdje da dođem. Žena, kad me vidjela blatnjavog i razbijenog, prepala se. Znala je da sam bio s Rosom, pa moram ženi reći gdje idem.U kuverti sam ponio, u dogovoru s policijom, 5000 eura i donio ih u restoran. Ante me po ulasku pitao jesam li donio pare i da mu ih stavim u džep jakne – dodao je svjedok.

Dario J. je tužitelju rekao kako nikad nije imao poslovni odnos, niti je kad posudio novac Rosi. Dodao je i da nikad Rosi nije rekao da je u toj rupi koju je kopao zakopan novac, donosi Jutarnji list.

Zdenka Gecaja, Rosina odvjetnica, ga je upitala kako su se upoznali on i Roso, kakva su odnos imali te jesu li putovali skupa u Španjolsku te je li Rosi nudio neki auto pod dug.

Dario je kazao kako je Rosu upoznao preko zlatara Franje R. i da su imali normalan odnos.

- U Španjolsku nismo zajedno putovali, nego smo se tamo sreli, a ja sam u Malagi bio kod obitelji. Što se tiče auta, ja živim od prodaje vozila, kupujem ih po Njemačkoj i preprodajem, ali Anti nisam nudio auto na ime duga. Slao sam mu ponude za aute, kao i ostalih 500 ljudi. Često mijenjam brojeve jer izgubim kartice. Mene je Ante tražio par puta novac za operaciju, za advokata... tako mi je govorio. I posudio sam mu ih tri, četiri puta – kazao je svjedok.

Roso je uzrujano dobacio: ‘Smrade jedan, lažeš!‘

- Koje je tvoje pravo ime? Jesi mijenjao prezime u Čizmić u Italiji? Jesi li ti mene zvao kume, lega, a ja tebe cigane? - upitao je optuženi Roso.

Dario J. je rekao da se zvao Alen Hamidović, ali da se Čizmić nikad nije prezivao, ali je potvrdio da su si međusobno tepali kume-lega-cigane.

- On i njegova obitelj su narkodileri i varalice. Prevozio je i za mene. Jeste li ikad ikoga oteli? Jesi li došao po kakav novac u kafić Porto? Jesi li spavao sa mnom u hotelu u Malagi i na koje ime? Imaš dvije osobne iskaznice. A u hotelu u Milanu, jesmo li spavali? - ustrajao je s pitanjima Roso.

Svjedok mu je negirao sve odgovore pa je Roso, kroz smijeh, uzrujano viknuo opet da laže. Na mnoga Rosina pitanja svjedok nije htio odgovoriti jer bi se mogao izložiti teškoj sramoti i kaznenom progonu.

Shvativši da odgovore ne dobiva te da su mu neka uskraćena jer nemaju veze s inkriminacijom radi koje mu se trenutno sudi, Roso je zavapio: ‘Pomozite mi s pitanjima da obranim sebe. Pa vidite da svjedok laže. Hoće nas trojicu uvaliti u zatvor.‘

- Reci istinu, čovječe božji. Pa šta bude, bude. Nudio si mi novac da ubijem jednog čovjeka, sjećaš se. A na kraju si otišao u javnu kuću. Jesi li mi nudio Maseratija pod dug? Zašto nisi pobjegao s pumpe, a govoriš da si otet? Jesi li ti narkoman i šmrčeš li? Reci, ajde... iskaz narkomana ne vrijedi, znaju to svi – nastavio je Roso u revijalnom tonu.

Svjedok mu je ponovio da mu nije nudio auto pod dug nego mu je dao da s Maseratijem pred restoranom napravi đir, pa je Roso dobacio da je on taj auto ionako ranije bio zamijenio za travu.

- Vrtiš priču, a ja zbog tebe već devet mjeseci ležim u zatvoru. Gospođo sudac, uvalio me u ovo jer mi je dužan pare – odlučan je Roso.

Svjedok je dodao da nije imao prilike pobjeći s benzinske pumpe jer mu je život bio ugrožen, a negirao je opetovano da je Rosu angažirao da ga čuva po Europi za 5000 eura mjesečno.

Roso se na početku suđenja, iznoseći obranu, prisjetio da je tek u travnju 2021. godine, kada je uhićen, doznao da se Alen Hamidović zove Dario J.

- Pitao sam Alena Hamidovića gdje su moje pare jer sam mu bio posudio 150.000 eura. Rekao je da ima novca u buretu, na imanju u Zagorju, i da u njemu ima za sve. Uglavnom, Alen je samostalno tog dana ušao u auto i nitko mu nije prijetio nožem. Inače, znao sam za to bure već ranije jer me Alen pitao imam li kakvo mjesto da ga zakopa. Na kraju se ispostavilo da je u buretu, koje je zakopano lani u prosincu, bila droga i namotano crijevo u nekoj tekućini. Do Zagorja smo Alen, Roko i ja otišli Ivanovim Audijem i u njemu je bila lopata te baterije za staviti na glavu. Alen laže, uvalio je mene i druge u ovo i želim sučeljavanje s njim u sudnici! U Zagreb smo ga normalno vratili oko 23 sata i dogovorili se da se nađemo kod Vinka, da mi vrati novac, da bi na kraju taj dan u restoran uletjela policija – ispričao je na početku suđenja u svoju obranu Roso.

Njegovo poznanstvo sa žrtvom traje nekih godinu dana jer je Hamidovića, odnosno Darija J., upoznao preko prijatelja zlatara Franje R.

- Posudio sam Hamidoviću 150.000 eura u kafiću pred Alenom B. i pristao sam ga čuvati za 5000 eura mjesečno dok je putovao po Španjolskoj, Italiji, Budimpešti. Nekad sam znao povesti i Roka Dundova. Cijeli život čuvam ljude i to je jedino što znam raditi. A taj dan me nazvao i rekao da ima problema s nekim ljudima romske nacionalnosti po Europi, a ja sam ga pitao gdje su moje pare, pa je spomenuo zakopanu bačvu u Zagorju i da tamo ima sve. Stoga sam nazvao Roka te smo s Hamidovićem otišli za Zagorje kako bi iskopao nešto što je zakopao u prosincu 2021. U bačvi nije bilo novca, izbila je svađa, Hamidović me, dok je kopao, udario lopatom pa sam pao na tlo, a i on je dobio par udaraca u leđa. Rozić nije bio s nama, a za sadržaj bačve smo znali samo ja i Alen – dodao je još Roso.

Kako stoji u optužnici, 26. travnja od 20 sati pa do 27. travnja u 16 sati optuženi trojac je htio materijalno se okoristiti. Roso je pozvao žrtvu na piće da bi završili u parku na Malešnici, gdje ih je čekao Dundov, koji je izvadio nož i rekao žrtvi: ‘Ideš s nama u auto. Sad bih te najradije otvarao‘. Uzeo mu je telefon, a Roso je izvadio pištolj repetiravši ga u žrtvu.

Dok je Roso vozio BMW, govorio je, prema optužnici, Dundovu da putem drži žrtvu na nišanu. Odvezli su se prvo do Rozića, u čiji su Audi ugurali na silu žrtvu te su se sva četvorica uputila prema Zagorju. U jednom trenutku su žrtvu izvukli iz auta naredivši mu da kopa jer da će ga ubiti. S lampama na glavama su osvjetljavali lokaciju te su se izmjenjivali u udaranju oštećenog po leđima i stražnjici, a kada bi stao s kopanjem, usput ih preklinjući da ga poštede, nastavili su ga tući drvenom palicom, javlja Jutarnji list.

Prije desetak godina Roso je dospio u fokus javnosti kad je optužen, ali potom na sudu i pravomoćno oslobođen optužbi da je organizirao tzv. krvavu pljačku Fine 2005. godine. Njega je njegov poznanik Ivan Boršić prokazao kao osobu koja je naručila njegovo ubojstvo, ali i da je organizator te krvave pljačke. Osim toga, u prosincu 2020., Roso je također bio uhićen zbog sumnje da je poduzetniku Dariju B. dvaput naručio postavljanje eksplozivnih naprava u autu kako bi ga se likvidiralo.

