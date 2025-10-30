Obavijesti

BIZARNA PREVARA

Daruvarčanin (70) naručio dva slušna aparata, stigli zvučnici...

Piše Ivan Jukić,
Foto: Pixabay

Stariji muškarac iz Daruvara ispričao je policiji da je putem oglasa dogovorio kupnju slušnih aparata i uplatio iznos nešto manji od 100 eura...

Na daruvarskom području zabilježen je bizaran slučaj internetske prijevare koji je 70-godišnjaka ostavio bez novca i bez naručenog proizvoda. Naime, muškarac je putem oglasa na društvenoj mreži naručio dva slušna aparata, no ono što je stiglo na njegovu adresu bilo je sve samo ne to – dva mala zvučnika.

Prema informacijama Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, prijava je zaprimljena u utorak, 28. listopada. Stariji muškarac iz Daruvara ispričao je policiji da je putem oglasa dogovorio kupnju slušnih aparata i uplatio iznos nešto manji od 100 eura, nakon čega je pošiljka stigla, ali s potpuno pogrešnim sadržajem.

PREDSTAVILI SE KAO SIN Prevarili je preko aplikacije: Žena (71) ostala bez 7000 eura
Prevarili je preko aplikacije: Žena (71) ostala bez 7000 eura

- Umjesto slušnih aparata, zaprimio je dva mala zvučnika - potvrdili su iz policije, dodajući kako se 70-godišnjak smatra prevarenim. Istraga o slučaju je u tijeku.

Policija podsjeća građane da budu oprezni pri internetskoj kupnji, posebno kada proizvode naručuju putem oglasa na društvenim mrežama ili s neprovjerenih stranica. Savjetuju da se prije plaćanja unaprijed provjeri vjerodostojnost prodavatelja i mogućnost sigurnije kupnje putem provjerenih platformi.
 

