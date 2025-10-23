Obavijesti

News

Komentari 1
PREDSTAVILI SE KAO SIN

Prevarili je preko aplikacije: Žena (71) ostala bez 7000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prevarili je preko aplikacije: Žena (71) ostala bez 7000 eura
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Početkom listopada 71-godišnjakinja s područja Požege ostala je bez više od 7000 eura zbog prijevare putem aplikacije gdje joj se nepoznata osoba predstavila kao sin i zatražila hitnu uplatu

Izvijestila je to požeško-slavonska policija u četvrtak, upozorivši građane na oprez. Slučaj je prijavljen policiji u srijedu, a prijevara se dogodila 10. listopada kada je žrtva na mobilnu aplikaciju zaprimila poruku od nepoznate osobe koja se predstavila kao njen sin te zatražila hitnu novčanu uplatu, navela je policija. Ona je uplatila više od 7000 eura na bankovni račun koji je naveden u poruci, a nakon što je uspostavila kontakt sa sinom, žrtva je shvatila da je prevarena.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, a kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je pri tome upozorila građane da budu oprezni prilikom korištenja mobilnih aplikacija i društvenih mreža te da uvijek provjere vjerodostojnost poruka koje sadrže financijske zahtjeve. 

UPLATILA NOVAC U DVA NAVRATA Žena (74) iz Šibenika htjela je trgovati kriptovalutama: Prevarili su je za 150.000 eura
Žena (74) iz Šibenika htjela je trgovati kriptovalutama: Prevarili su je za 150.000 eura

"Riječ je o obliku prijevare te savjetujemo građanima da ako dobiju takvu poruku, prvenstveno stupe u kontakt sa svojim članom obitelji ili prijateljima koji navodno traže pomoć ili novac kako bi provjerili istinitost informacije prije uplaćivanja novca", poručili su iz policije.

Građane su također podsjetili da nikada ne dijele svoje osobne podatke, podatke o bankovnim računima, PIN-ove, lozinke za online bankarstvo i druge podatke koje je moguće zlouporabiti, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, trebaju obavijestiti policiju na broj 192. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'
DRAMA U SREDIŠĆU

Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'

Bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić pucao na zaštitara Denisa M. Stanari ulice u Središću u šoku: ‘Vikao je: Gdje je pi**a Leon, gdje je?’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025