'David nije htio biti diler, pa su ga oteli, mučili danima i ubili...'

U petak će se u Rijeci održati mirni prosvjed za Davida Dragičevića (21) koji je pronađen mrtav u Banja Luci 24. ožujka.

Mirnim putem i peticijom Riječani žele poslati podršku u Banja Luku svima koji traže istinu o smrti mladića koja je uzbunila cijelu BiH.

„Ovo se tiče svih nas, dođite i Vi na skup. Zajedno smo jači“!, poručuju organizatori riječkog skupa podrške koji će se održati u nedjelju u 17 sati u Kružnoj ulici.

David je bio banjalučki student elektrotehnike koji je nestao u noći sa 17. na 18. ožujka nakon što se udaljio iz obiteljske kuće. U potragu za njime bila je uključena policija, ali i brojni građani. Roditelji su nudili novčanu nagradu. No, 24. ožujka pronađeno je njegovo tijelo na rijeci Vrbas.

Povrede koje su pronađene na tijelu pokojnog mladića nisu smrtonosne #Banjaluka



Obdukcija potvrdila: David Dragičević se utopio



Opširnije na: https://t.co/Y6Unsh12Z2 pic.twitter.com/KNT4EHwLlK — Mondo (@MondoBH) 25. ožujka 2018.

Njegova smrt pokrenula je svakodnevne prosvjede "Pravda za Davida" na banjalučkom Trgu Krajine. Prosvjednici su negirali rezultate istrage prema kojima je njegova smrt bila nesreća. Prosvjedi su prerasli u političke proteste optužujući pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske za sudjelovanje u ubojstvu mladića.

Tražili ga šest dana

Davidov nestanak prijavljen je policiji 18. ožujka. David je dan ranije, u subotu, iz obiteljske kuće otišao oko 19 sati, a zadnje je viđen u noćnom klubu oko tri sata ujutro. U trenutku nestanka imao je crnu jaknu, tamnoplave traperice i smeđe cipele. Imao je i vrlo prepoznatljivu frizuru - dreadlockse. Četiri dana kasnije, njegovi roditelji ponudili su 100 tisuća konvertibilnih maraka (oko 380 tisuća kuna), a u potragu za mladićem uključili su se i brojni građani.

Svi na Trg danas ❤🙏 Okupljanje je u 18h 🕕 #banjaluka #pravdazaDavida

( Molicu da Rt ovaj tvit da vidi sto vise ljudi. Hvala unaprijed! ) pic.twitter.com/KPE8rHkf4x — Pravda Za Davida Dragicevica (@pravda_zaDavida) 21. travnja 2018.

Roditelji su apelirali na policiju da obrate pažnju na poruku koju je David poslao te noći, a u kojoj optužuje drugog mladića (20) ukoliko mu se nešto dogodi.

Tijelo je pronađeno 24. ožujka na obali rijeke Vrbas kod tvrđave Kastel. Obdukcijski nalaz pokazao je da je uzrok smrti utapanje, ali i da na tijelu ima ozljeda koje su mogle nastati u tučnjavi prije utapanja. Idućeg dana se na Trgu Krajine skupilo nekoliko stotina građana uz transparente "Pravda za Davida" i "Stop nekažnjenim ubojstvima u Banjaluci".

Uvjereni da je izvještaj policije lažan

Od tog dana nadalje svake večeri ljudi se skupljaju na već, popularno nazvano, "Davidovom trgu" gdje nose iste majice kratkih rukava kojima je na prednjoj strani lik mladića, a na stražnjoj natpis: "Kada nepravda postane zakon, otpor je tvoja dužnost".

Diljem grada niču plakati s Davidovim likom, a prosvjed je postao pokret protiv represivnog sustava koji, kako se smatra, zataškava istinu. Niknula je i Facebook grupa koja trenutno broji više od 200 tisuća aktivnih članova. Trenutno prikupljaju novac za troškove pravnog tima.

Prosvjeduju jer su uvjereni da je izvještaj policije i patologa lažan. Naime, istog dana kada je patolog Željko Karan potpisao potvrdu o smrti u kojoj stoji da je Davidova smrt slučajna, održana je i konferencija za novinare koju je predvodio Darko Ilić, a na kojoj su tvrdili da su u Davidovoj odjeći pronađeni ukradeni predmeti iz kuće u naselju Lauš. Prema prijavi vlasnika, iz kuće je ukraden novac, laptop i memorijski stik. Premda laptop nije pronađen kod njega, provala je prepisana Davidu.

Kad su se u javnosti pojavile snimke nadzorne kamere opljačkane kuće, Davidova obitelj istaknula je da silueta pljačkaša ne nalikuje njihovom sinu. Odbili su sve navode patologa i inspektora. Otac Davor je na prepoznavanju tijela uočio cijeli niz kontuzija na tijelu koje su upućivale da mu je sin bio brutalno pretučen te je odbio pokopati Davida sve do druge, neovisne obdukcije koja je utvrdila da je tijelo moglo biti u vodi dva do četiri dana, no nikako tjedan dana, koliko je tvrdila prva obdukcija.

- Moje je dijete brutalno pretučeno, držano zatočeno, drogirano i zatim zadavljeno, a oni su ga proglasili lopovom i narkomanom. Na početku mi ljudi nisu vjerovali, pa sam potom iznosio detalje i provjerene informacije. Nisu mi ni u policiji vjerovali da je bio živ u vrijeme potrage, a siguran sam da jest, između 18. i 21. ožujka. Mi smo ga tražili dok su ga drugi tukli i maltretirali. Kada sam vidio Davidovo tijelo, bilo mi je jasno da je brutalno pretučen i da nije dugo bio u vodi... najviše nekoliko sati - rekao je Davidov otac za Večernji list.

Davide otisao si prerano... Nisu ti dali pravo da zavrsis fakultet, da budes tu uz svoju porodicu, prijatelje, da se ostvaris kao roditelj, da i ti svoju djecu gledas kako odrastaju kao sto su tvoji roditelji tebe... 😕😧😧😧

POCIVAJ U MIRU ANĐELE NAS ❤ #pravdazaDavida pic.twitter.com/es941QIckx — Pravda Za Davida Dragicevica (@pravda_zaDavida) 2. travnja 2018.

Dodao je i kako je snimka koja navodno stavlja Davida na mjesto pljačke, lažna i montirana te kako se vidi da osoba koja ulazi i izlazi iz kuće nije ista osoba.

- Muškarac koji izlazi viši je, grbaviji i šepa. David je bio sportaš, zdrav i bez ijedne ozlijede - objasnio je Davor.

Direktor Policije Republike Srpske, Darko Ćulum, kazao je 2. travnja da se ne zna jesu li se David poznavao s vlasnicima kuće koju je navodno opljačkao, kao i da nema nikakvih informacija da su u toj kući pronađeni njegovi otisci.

Potvrdu o smrti svoga sina je Davor Dragičević dobio tek 4. travnja, a David je sahranjen tri dana kasnije. Na sprovod je došao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji se u nekoliko navrata već susreo s ocem Davorom.

"Moj sin bio je živ dok smo ga tražili!"

Obitelj, prijatelji te brojni građani Banja Luke i šire, tvrde kako se radi o ubojstvu mladića. Nekoliko stvari izdvajaju kao nelogične. Prva je popis stvari koje je David imao kod sebe u vrijeme smrti. Naime, prema zapisu obdukcije ne spominje se navodno ukradeni memorijski stik. Davidov otac javno je pozvao vlasnike kuće da kažu što se točno dogodilo te noći.

Sumnju je izazvala i druga obdukcija koja je pokazala da je David bio živ danima nakon nestanka. Kao uzrok smrti navedeno je utapanje, no tijelo je moglo biti u vodi dva do četiri dana. U organizmu su pronađeni tragovi THC-a i LSD-a, a Davidova majka rekla je da je njezin sin bio živ kad su ga tražili, a onda "nakljukan drogama bačen".

Novinar Slobodan Vasković, ponudio je verziju događaja koja se poklapa s mišljenjem većine prosvjednika.

- Neki pojedinci iz policije izravno su umiješani u ubojstvo Davida Dragičevića, njegovo planiranje, organiziranje otmice, premlaćivanje, mučenje, mrcvarenje i surovo umorstvo. I nije ih mali broj. Njegovo ubojstvo naručeno je i pomno planirano najmanje mjesec i pol do dva, a nalogodavci su zapovjednici jedne od tri grupe za premlaćivanje i egzekucije koje operiraju u Banjaluci, sastavljene od lokalnih nasilnika, kabadahija, kriminalaca, pojedinaca iz policije i privatnog sektora, onog njegova dijela koji radi milijunske poslove i ima izuzetno jake veze na svim razinama vlasti - navodi te dodaje kako je David Dragičević posljednja u nizu žrtva spomenutih grupa, svjesno likvidirana, a prije toga mučena, premlaćivana te, na kraju, udavljena i bačena u rijeku.

Svaka rijec je suvisna 😕❤ Malisanima niko nije nista rekao sami su pisali i crtali 💔 #pravdazaDavida pic.twitter.com/z0Uqbu1NLQ — Pravda Za Davida Dragicevica (@pravda_zaDavida) 29. ožujka 2018.

- Dileri i njihovi suradnici, kojih ima i u policiji, novače mladiće Davidove dobi; prvo ih navlačeći na droge, kao korisnike, a potom ih pretvarajući u dilere-ovisnike. To je industrija koja cvjeta u Banjaluci, za tu industriju znaju svi. David je bio idealan za takav posao jer je znao veći broj mladih ljudi. Bio je popularan. David Dragičević, međutim, nije htio raditi za dilere, i to jeden od motiva zbog kojeg se nalazio na njihovu udaru, kao i na udaru njihovih zaštitnika u policiji, gdje pojedinci imaju znatan udio u ovoj prljavoj, neljudskoj raboti. David Dragičević nije bojao dilera, njihovih šefova, posebno ne njihovih vojnika jer je bio fizički izuzetno spreman, poznavatelj brojnih borilačkih vještina i kao takav on jednostavno nije ustuknuo pred banjalučkim podzemljem. Zbog svega toga trebalo ga je “naučiti pameti” i to je završilo kobno po njega - tvrdi Vasković, a na svom blogu svakodnevno se bavi pitanjem Davidove smrti.

- Ako se ponovno pozorno sagledaju ključne minute snimka, jasno je da su Davida mladići opkolili mladići, da su ga sačekali i da ga mame. No, nisu smjeli udariti na Davida pojedinačno jer bi se uspio obraniti, zato ih je moralo biti mnogo, mnogo više. I bilo ih je. David je odveden iza Metalske škole, gdje je čekalo između 15-20 batinaša, koji su ga nemilosrdno pretukli. Toliko nemilosrdno da na njegovu licu postoji samo jedan centimetar kvadratni koji nije dobio snažan udarac. David Dragičević je “samljeven”. Meksička kaša. Nakon toga odvučen je automobilom na, zasad, nepoznatu lokaciju. Dovukli su Davida do automobila, odatle poderane traperice i rane na koljenima. Od 18. do 21. ožujka bio je mučen, potom udavljen na nepoznatoj lokaciji nakon čega je još dva dana držan mrtav, a njegovo je tijelo kasno noću 23. ožujka ili rano ujutro 24. ožujka bačeno u Crkvenu - tvrdi novinar koji je prije dvije godine napustio Banja Luku zbog prijetnji smrću nakon što ga je ministar unutarnjih poslova RS Dragan Lukač, javno optužio da ruši institucije Republike Srpske.

"Podnijet ću još 50 tisuća prijava za ubojstvo mog sina"

Davidov otac je u ponedjeljak podnio 100 prijava zbog ubojstva njegovog sina. Prijave građana podnesene su protiv nepoznatog i još uvijek slobodnog počinitelja, a Dragičević tvrdi da će u narednom periodu predati oko 50 tisuća ovakvih prijava.

U svom zahtjevu tražio je da glavni državni tužitelj Mahmud Švrake oduzme istragu o smrti Davida od glavnog banjalučkog tužioca Želimira Lepira te da formira novi istraživački tim.

Naveo je i kako ima saznanja i osnovane sumnje "da su Lepir i pojedini tužitelji iz sadašnjeg tima sudjelovali u teškom ubojstvu Davida Dragičevića". Tvrdi kako se od 18. ožujka "montiraju određene stvari" u slučaju smrti njegovog sina.

Protiv Davora Dragičevića također je podnesena kaznena prijava za klevetu, a on najavljuje da će istu prijavu podnijeti protiv Dragana Lukača jer je "iznio neistinu da je David opljačkao jednu kuću u Banjoj Luci" u noći nestanka, piše Oslobođenje.

Prosvjed "Pravda za Davida" održat će se u nedjelju u 17 sati u Rijeci kod Palacha (Kružna 8).