David Vlajčić: 'Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi. Ništa više neće biti kao prije...'

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sazvao je Nacionalni krizni stožer za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge zbog izbijanja bolesti na objektima u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon sjednice ministar je medijima iznio niz novih mjera i najava u vezi s trenutačnom epidemiološkom situacijom, prenosi N1.

Vlajčić je potvrdio da je jutros započela eutanazija svih svinja na zaraženom objektu Sokolovac te najavio oštru reakciju države protiv svih koji ne poštuju propisane mjere. „Proglašavamo rat afričkoj svinjskoj kugi“, poručio je ministar dodavši kako „neće biti prostora za iznošenje zaraze van“.

Ministar je izrazio razočaranje ponašanjem pojedinaca koji krše pravila biosigurnosti: „U Posavskim Podgajcima veterinarski inspektor bio je prisiljen izdati prekršaj 20. rujna zbog ilegalnog klanja“, rekao je Vlajčić, ističući da će protiv odgovornih biti poduzete sankcije.

Vlajčić je najavio izvanrednu reviziju svih gospodarstava koja drže svinje te reviziju provedbe biosigurnosnih mjera na terenu. Naglasio je da će se zaštita stoke shvatiti kao prioritet: „Ništa više neće biti kao prije, moramo naučiti živjeti s ovom bolesti, ona ne prašta. Niti onome tko ima jednu svinju niti objektu s maksimalnom biosigurnošću koji ima 10.000 svinja.“

O mogućem izvoru zaraze ministar je rekao da se „neslužbeno komunicira da je 99 posto ljudski faktor“, dodavši da su druge mogućnosti za ovakve objekte manje vjerojatne.

Suradnja s policijom i mogućnost vojske

Upitan o prijelazima granice i ulasku virusa iz susjednih zemalja, Vlajčić je istaknuo da ga angažman policije uvjerava da „neće biti prostora za ilegalne radnje“ te da će se postupati puno ozbiljnije. Na pitanje treba li uključiti i vojsku u suzbijanje širenja bolesti, ministar je odgovorio: „Za sada ne, razgovarali smo s MORH-om, sve je na stolu.“

Dodao je da se razmatraju dodatne mjere u prirodi i lovištima: „Zanimaju me lovišta, šume. Lovcima treba dati ruku, ali izvanredno je stanje i treba razgovarati o dronovima, termalnim kamerama, boljoj opremi da se ovome stane na kraj.“

Ministar je uputio apel svim držačima svinja da strogo poštuju biosigurnosne protokole, prijavljuju svako sumnjivo oboljenje i ne poduzimaju ilegalne radnje poput krijumčarenja ili nezakonitog klanja. Najavio je pojačane inspekcije i mogućnost novih sankcija za one koji ugrožavaju zdravlje stoke i sigurnost prehrambenog lanca.

Stožer će, najavio je Vlajčić, nastaviti pratiti situaciju i, prema potrebi, proširivati mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. „Radi se o izvanrednom stanju i svi ćemo se tako i ponašati“, zaključio je ministar.