Predsjednik HPK Jakopović tvrdi: Pokazujemo ozbiljnost u suzbijanju širenja svinjske kuge

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik HPK Jakopović tvrdi: Pokazujemo ozbiljnost u suzbijanju širenja svinjske kuge
Zagreb: Hrvatska poljoprivredna komora održala je skupštinu | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Češka je već 2018. stavila vojsku na granicu, a susjedna Italija ima posebnog povjerenika za afričku svinjsku kugu, rekao je Jakopović

Hrvatska pokazuje ozbiljnost koja je potrebna da bi se suzbilo širenje afričke svinjske kuge, izjavio je u nedjelju na "Danima vrganja i crnog tartufa u Paki" predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Mladen Jakopović. HPK je na potrebu takvog načina rješavanja problema upozoravao već i ranije. Upozoravamo već od 2023. da treba biti čvršći u mjerama suzbijanja svinjske kuge i zaustaviti sivo tržište i nelegalne transporte, rekao je.

Jakopović je podsjetio da smo samo 40 posto samodostatni u svinjogojskoj proizvodnji i poručio da moramo napraviti sve što treba kako ne bi nastavili padati u broju svinja.

Predsjednik HPK-a je zadovoljan reakcijom resornog ministarstva, kao i Ministarstva obrane jer je ministar Ivan Anušić najavio pomoć. To je trebalo već odavno provesti kako ne bi dozvolili širenje bolesti, ustvrdio je.

Češka je već 2018. stavila vojsku na granicu, a susjedna Italija ima posebnog povjerenika za afričku svinjsku kugu, rekao je Jakopović.

Naglasio je da se ne smije dopustiti širenje bolesti iz tri slavonske županije prema zapadu zemlje jer ako se to dogodi bit će ugroženo 50 posto svinjogojskog fonda.

Na pitanje kako nadoknaditi veliki broj eutanaziranih svinja Jakopović odgovara kako situacija u tom pogledu nije alarmantna ako virus ne uđe u reprocentre. Ako se to dogodi onda imamo ozbiljan problem, kaže Jakopović.

