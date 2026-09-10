Davor Božinović o ubojstvu žene u Slatini: 'Ako je bilo propusta, bit će odgovornosti'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak da javnost traži odgovor na pitanje je li ubojstvo žene u Slatini moglo biti spriječeno te je poručio da završetak stručnog nadzora nad postupanjem policije, koji bi sve trebao razjasniti, očekuje u idućih dan ili dva. Božinović je istaknuo da je osumnjičenik predan pritvorskom nadzorniku te da je policija protiv njega podnijela kaznene prijave za kaznena djela femicida, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava.

Ministar je podsjetio da je glavni ravnatelj policije Nikola Milina odmah nakon događaja uputio stručni tim Ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdile sve okolnosti policijskog postupanja, kao i događaji koji su prethodili zločinu, s posebnim naglaskom na postupanje policijskih službenika prije njegova počinjenja.

''Ne želim prejudicirati nalaz ili iznositi parcijalne informacije dok se ne konstruira cijeli tijek događaja'', kazao je Božinović nakon sjednice vlade, dodajući da očekuje da nadzor bude završen u idućih dan ili dva.

Nakon toga Ravnateljstvo policije izvijestit će javnost o utvrđenim činjenicama i odgovoriti na pitanja vezana uz postupanje policije, dodao je.

Božinović je podsjetio da se godinama ulažu napori u borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući edukaciju policijskih službenika, stručne analize i unaprjeđenje suradnje s drugim nadležnim institucijama.

''Znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i odluka mogu imati presudnu važnost'', rekao je poručivši da od policije očekuje najviši standard postupanja.

''Ako se nadzorom utvrdi da je bilo propusta, bit će utvrđena i odgovornost te poduzete odgovarajuće mjere'', zaključio je.

U utorak navečer oko 22 sata u Slatini je muškarac usmrtio ženu oštrim predmetom, a osumnjičenika je policija zatekla na mjestu događaja i odmah ga uhitila, nakon čega je započelo kriminalističko istraživanje u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru.