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čeka nalaz nadzora

Davor Božinović o ubojstvu žene u Slatini: 'Ako je bilo propusta, bit će odgovornosti'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Davor Božinović o ubojstvu žene u Slatini: 'Ako je bilo propusta, bit će odgovornosti'
Zagreb: 201. sjednica Vlade, izjave | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ministar Božinović najavio je završetak nadzora nad postupanjem policije u vezi s ubojstvom žene u Slatini, koje bi moglo razjasniti je li zločin mogao biti spriječen. Osumnjičenik je već priveden, a javnost očekuje informacije o eventualnim propustima.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak da javnost traži odgovor na pitanje je li ubojstvo žene u Slatini moglo biti spriječeno te je poručio da završetak stručnog nadzora nad postupanjem policije, koji bi sve trebao razjasniti, očekuje u idućih dan ili dva. Božinović je istaknuo da je osumnjičenik predan pritvorskom nadzorniku te da je policija protiv njega podnijela kaznene prijave za kaznena djela femicida, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava.

Ministar je podsjetio da je glavni ravnatelj policije Nikola Milina odmah nakon događaja uputio stručni tim Ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdile sve okolnosti policijskog postupanja, kao i događaji koji su prethodili zločinu, s posebnim naglaskom na postupanje policijskih službenika prije njegova počinjenja.

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''Ne želim prejudicirati nalaz ili iznositi parcijalne informacije dok se ne konstruira cijeli tijek događaja'', kazao je Božinović nakon sjednice vlade, dodajući da očekuje da nadzor bude završen u idućih dan ili dva.

Nakon toga Ravnateljstvo policije izvijestit će javnost o utvrđenim činjenicama i odgovoriti na pitanja vezana uz postupanje policije, dodao je.

Božinović je podsjetio da se godinama ulažu napori u borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući edukaciju policijskih službenika, stručne analize i unaprjeđenje suradnje s drugim nadležnim institucijama.

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''Znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i odluka mogu imati presudnu važnost'', rekao je poručivši da od policije očekuje najviši standard postupanja.

''Ako se nadzorom utvrdi da je bilo propusta, bit će utvrđena i odgovornost te poduzete odgovarajuće mjere'', zaključio je.

U utorak navečer oko 22 sata u Slatini je muškarac usmrtio ženu oštrim predmetom, a osumnjičenika je policija zatekla na mjestu događaja i odmah ga uhitila, nakon čega je započelo kriminalističko istraživanje u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru.

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