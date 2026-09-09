Stravično ubojstvo šokiralo je jutros mještane Slatine nakon što je muškarac oštrim predmetom usmrtio žensku osobu. Policija je uhitila osumnjičenika na mjestu tragedije.

Zbog novog slučaja femicida, glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio je provođenje izvanrednog nadzora, tj. upućivanje stručnog tipa policijskih službenika u Policijsku postaju Slatina.

- Izvanredni nadzor provest će se sukladno članku 18. Pravilnika o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova (NN 141/11 i 146/11), s ciljem utvrđivanja svih okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu - navodi se u priopćenju policije.

Pokretanje videa... VIDEO Ubio ženu u Slatini, ona ga je prije toga prijavila?! Ravnatelj policije poslao je hitni nadzor! | Video: 24sata/pixsell

Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.