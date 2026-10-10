Davor Mijatović: Hrvatska je u svjetskom vrhu po doniranim organima i broju transplantacija

Današnja transplantacija jetre događa se na Europski dan donora organa, što je jako važan dan jer transplantacije organa nema ako nema donora. To je nama izvor organa za produženje drugih života i to je jedan od najplemenitijih činova obitelji jer se obitelj konzultira pristaje li na doniranje organa, kazao je u subotu Mijatović Hini neposredno pred zahvat transplantacije jetre.

Čista je slučajnost, dodao je, da na današnji dan imaju transplantaciju jetre, organ je došao iz zemlje Eurotransplanta, organizacije koja razmjenjuje organe prema hitnosti i indikacijama.

Mijatović je uoči operacije kazao da prvo moraju procijeniti kvalitetu te jetre jer moraju znati ugrađuju li organ koji je adekvatan, što se radi patohistološkom analizom malog dijela tog organa.

Pojasnio je da nakon toga slijedi operacije eksplantacije, vađenja bolesne jetre kod pacijenta koja traje otprilike tri sata, a onda se ide u transplantaciju gdje se jetra donora ugrađuje u pacijenta, što je zahvat od pet do šest sati.

Takvi se zahvati u Hrvatskoj često rade i jedna smo od vodećih zemalja u svijetu po broju transplantacija i broju doniranih organa, a na Rebru je najbolji i najveći transplantacijski program u državi jer, osim jetre, transplantiramo i srce, bubrege i pluća. Transplantacije jetre imamo oko 40-ak zahvata godišnje, što je praktički svaki tjedan, istaknuo je.

Uspjeh transplantacija je u svjetskom vrhu, jednogodišnje preživljenje nam je preko 95 posto, što je pokazatelj visoke stručnosti i dobre organizacije. Samo tim za transplantaciju jetre ima preko 60 članova, riječ je o kompleksnom timu različitih specijalizacija, a u ovom trenutku je 15 ljudi koji će raditi transplantaciju jetre. Svi su oni došli od doma, neovisno što su radili, došli su po pozivu kako bi se spasio jedan život, 15 ljudi za jednoga”, poručio je Mijatović.

Europski dan darivanja organa, tkiva i stanica obilježava se svake druge subote u listopadu, s ciljem promicanja svijesti o važnosti darivanja, zahvalnosti darivateljima i njihovim obiteljima te pružanja podrške svima koji čekaju na transplantaciju.