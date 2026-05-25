POSTAVLJAJU REKORDE Liječnici KBC-a Zagreb ove godine već transplantirali 32 organa...

Povodom Nacionalnog dana darivanja organa istaknuti su uspjesi vodećeg hrvatskog transplantacijskog centra, a bivši mali pacijenti danas žive normalno, rade i imaju vlastite obitelji

Vodeća hrvatska ustanova za transplantaciju organa, KBC Zagreb ove je godine provela 32 transplantacije solidnih organa, među kojima i šest transplantacija kod djece, istaknuto je u ponedjeljak povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva. U KBC-u Zagreb istaknuli su da transplantacije u dječjoj dobi predstavljaju jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih dijelova transplantacijskog programa, a na konferenciji su sudjelovali i nekadašnji mali pacijenti koji danas žive normalnim životom, završili su fakultete, rade i imaju vlastite obitelji. Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki rekao je da transplantacijski program pokazuje snagu ljudske solidarnosti, posebno kada je riječ o djeci, te zahvalio obiteljima darivatelja koje su pristale na darivanje organa u najtežim životnim trenucima.

Bolnička koordinatorica za transplantacije Jasna Brezak naglasila je da hrvatska transplantacijska medicina traje već 55 godina te da je Hrvatska međunarodno prepoznata po rezultatima transplantacijskog programa.

"Temelj uspjeha transplantacijske medicine jedno je veliko 'da' koje su dale obitelji darivatelja organa", rekla je Brezak.

Dodala je da djeca zbog manjeg broja odgovarajućih donora često duže čekaju na transplantaciju.

Predstojnik Klinike za pedijatriju Jurica Vuković ustvrdio je da je u KBC-u Zagreb od 1982. provedeno 132 transplantacija bubrega u djece, od čega 87 kadaveričnih i 45 obiteljskih transplantacija.

Od 2011., kada je izvedena prva uspješna transplantacija srca u djeteta u Hrvatskoj, do danas u KBC-u Zagreb provedene su 32 transplantacije srca u djece.

Govoreći o transplantaciji jetre u djece, naveo je da je program transplantacije dijela jetre živog donora započeo 2001. godine te da danas imaju 63 transplantirana bolesnika i deset retransplantacija u djece.

Na novinarsko pitanje koliko je djece ove godine dobilo nove organe, Vuković je rekao da je riječ o po dvoje djece za svaki solidni organ - dvoje sa srcem, dvoje s jetrom i dvoje s bubregom.

Na konferenciji su sudjelovali i nekadašnji transplantirani pacijenti koji danas vode normalan život, među njima i pacijent kojem je prije 19 godina transplantiran bubreg, danas otac četvero djece.

Hrvatski je sabor 2006. godine donio odluku kojom je 26. svibnja proglašen Nacionalnim danom darivanja i presađivanja organa i tkiva, a njegovo obilježavanje prilika je za javnu zahvalu darivateljima i njihovim obiteljima te iskaz solidarnosti i podrške svima koji čekaju transplantaciju organa.

Novinari su se na konferenciji osvrnuli i na podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad bolničkih liječnika koje je Ministarstvo zdravstva objavilo prošloga tjedna.  U objavama se navodi da je broj dopusnica u KBC-u Zagreb povećan s 213 na 409 u proteklih godinu dana. Dopusnice se odnose na dodatni radu u privatnim i javnozdravstvenim ustanovama. 

Odgovarajući na novinarsko pitanje o dopusnicama, Borovečki je rekao da u KBC-u Zagreb od oko 1300 liječnika njih 209 ima odobrenje za rad u privatnim ustanovama, od čega su 83 dopusnice izdane ove godine, a 126 ih vrijedi od ranije.

Istaknuo je da svi liječnici kojima su ove godine izdane dopusnice imaju liste čekanja kraće od 120 dana, dok je još osam zahtjeva za dopusnice na čekanju.

