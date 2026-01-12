Debeli minusi i snijeg okovali su BiH, temperature čak -18 °C

znimno niske temperature u ponedjeljak su zabilježene i u većem dijelu Bosne i Hercegovine a najniža je registrirana na planini Bjelašnici pokraj Sarajeva gdje je zabilježeno -18 stupnjeva.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu BiH bila je -14 stupnjeva, u Bugojnu je bilo -16, Livnu -10 a temperature ispod ništice zabilježene u i u Mostaru gdje je to rijetkost i gdje je u jutarnjim satima temperatura bila -2 stupnja.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) vozačima su savjetovali oprez pri vožnji zbog poledice na cestama.

Niske temperature i snježne oborine prošlog tjedna tvorile su idealne uvjete za skijanje na bosanskohercegovačkim planinama.

Jahorina i Bjelašnica bilježe visinu snijega iznad 40 centimetara a dobri su uvjeti za skijanje i na Vlašiću te Kupresu gdje je proteklog tjedna zabilježen dolazak velikog broja gostiju iz Hrvatske.

Skijališta u BiH privlače posjetitelje iz Hrvatske razmjerno povoljnom ponudom. Iako je tamo skijaška infrastruktura slabije razvijena u usporedbi sa Austrijom ili Italijom cijene su, uz iznimku Jahorine, znatno niže.