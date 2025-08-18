Debeljak tvrdi: 'Brod u Splitu apsolutno nije opasan...'

Talijanski brod Moby Drea i dalje je usidren u splitskom brodogradilištu, unatoč isteku sedmodnevnog roka za napuštanje luke. Ministarstvo mora odobrilo je dodatni rok od 15 dana vlasniku broda za pripremu isplovljavanja.

- Priprema je sada u tijeku, procedura. Plovilo mora biti propisno osigurano za isplovljavanje remorkerom, što zahtijeva dodatnu dokumentaciju i odobrenja osiguravatelja. Geodet iz osiguravajuće kuće mora ponovno pregledati brod, a to čeka jer su sada godišnji odmori. Čim dobijemo odobrenje, šaljemo posadu i brod kreće. Sve je dogovoreno s Vladom - izjavio je za RTL Danas John Psarras, ovlašteni predstavnik vlasnika broda Moby Drea.

Predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak u razgovoru za RTL Danas ističe da Brodosplit nije odgovoran za nastalu situaciju:

- Mi smo brodogradilište, ne bavimo se često remontima, ali sve što smo radili, bilo je po pravilima i pod strogim inspekcijama. Vlasnika smo trebali ranije pitati za ulazak u brod – on još nije dao odobrenje, ali brod nije opasan, apsolutno - rekao je Debeljak.

Na pitanje zašto je odgođeno isplovljavanje, Debeljak objašnjava da su u pitanju tehnički i osiguravateljski detalji:

„Kao i kod servisa automobila – dolazak broda je legalan i to nije stvar Brodosplita. Vlasnici su bili rezignirani jer je ovo u svijetu normalna stvar. Svaki kruzer ima neki oblik otpada.“

Iako su čestice azbesta potencijalno smrtonosne, Debeljak tvrdi da Brodosplit ima odobrenje za rad s takvim materijalima:

„Mi imamo kompletno odobrenje za rad s azbestom. U današnjem rješenju stoji zabrana rada na ovom brodu, ne općenito Brodosplitu.“

Na pitanje o mogućnosti novih brodova, Debeljak otkriva financijske detalje.

- Samo rad na brodu kad skidamo i pakiramo azbest stoji 5,4 eura po kilogramu, a zbrinjavanje 0,4. Tu se često pokušava uštedjeti na način koji nije odgovoran - bacanjem otpada u tuđe dvorište, što je kod nas, nažalost, česta pojava - rekao je.

Unatoč najavljenim prosvjedima građana, Debeljak tvrdi da Brodosplit neće raditi ništa na brodu u narednih 15 dana, sukladno rješenju Ministarstva.

- Ništa se neće raditi, čekamo da brod ode. Poručujem građanima - Brodosplit ne radi s azbestom. Brod ide ća - govori Debeljak.

Na pitanje tko će uopće raditi s opasnim materijalom ako se radnici protive, Debeljak odgovara:

„Nije istina da ljudi ne žele. Radnici Brodosplita su htjeli raditi.“

Za kraj, Debeljak ističe da Brodosplit ima ambiciozne planove za budućnost.

- Želimo graditi brodove. Imamo više ugovorenih poslova, čekamo državu – i za ophodne brodove i za veliki rezidencijski brod koji je san hrvatske brodogradnje zadnjih 100 godina. Sve je spremno, čekamo samo ‘klik’ da krenemo - rekao je.