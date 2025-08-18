Brodu s azbestom uvažili su zahtjev: Ministarstvo produljilo rok za napuštanje Hrvatske...

Brodu "Moby Drea“ naloženo je napuštanje brodogradilišta u Splitu i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, stalo je u priopćenju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljenom 11. kolovoza ove godine. Mislili su Splićani da je kraj, da će brod zbog kojeg su prosvjedovali uskoro napustiti Hrvatsku...

Dakle, brod je danas, 18. kolovoza, trebao napustiti Hrvatsku. Ali eto preokreta... Produljen im je rok za 15 dana.

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djelomično je uvažilo zahtjev vlasnika broda "Moby Drea“ za produljenjem roka u kojem im je bilo naloženo uklanjanje broda te im je dan novi rok od dodatnih 15 dana u kojem moraju ukloniti brod iz brodogradilišta i iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Također je Brodosplitu d.d. zabranjeno izvođenje bilo kakvih radova vezanih za uklanjanje azbestnih ploča na brodu "Moby Drea“, dok će izvršenje ovog Rješenja nadzirati Lučka kapetanija Split - stoji na stranicama Ministarstva.

Dalje dodaju:

- Zahtjev vlasnika broda „Moby Drea“ za produljenjem roka u kojem im je bilo naloženo uklanjanje broda iz brodogradilišta Brodosplit i iz teritorijalnih voda Republike Hrvatske zaprimljen je 14. kolovoza 2025., a traženo je produljenje roka za odlazak broda od 30 dana...

U nastavku priopćenja stoji:

- U zahtjevu koji je vlasnik broda, tvrtka Med Fuel S.r.l., uputila Ministarstvu navodi se kako su odmah po primitku Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 11. kolovoza 2025. godine obustavljeni svi radovi na brodu te je uklanjanje pregrada koje sadrže azbest otkazano i neće se provoditi ni na koji način. Također se navodi kako su svi napori vlasnika broda isključivo usmjereni na pripremu broda za siguran i zakonit odlazak iz brodogradilišta Brodosplit i Republike Hrvatske, ali da uklanjanje broda iz brodogradilišta i iz teritorijalnih voda Republike Hrvatske nije moguće operativno izvesti u roku od sedam dana, zbog niza logističkih i tehničkih zahtjeva kojima je potrebno prethodno udovoljiti. Naime, kako navode u dostavljenom zahtjevu, potrebno je organizirati kompleksnu operaciju tegljenja broda; brod je potrebno ponovno dovesti u stanje prikladno za plovidbu, odnosno tegalj (svi kritični sustavi moraju biti osigurani, potrebno je pripremiti odgovarajuću posadu za sigurno isplovljavanje i odlazak, generatori koji su bili stavljeni u stanje mirovanja moraju se postupno i sigurno ponovno staviti u pogon i dr.); također navode kako je potrebno ugovoriti odgovarajuće osiguranje za tegljenje (uključujući osiguranje od onečišćenja, uklanjanja podrtine i sudara), a sve navedeno zahtijeva dolazak, pregled i certifikaciju od strane ovlaštenog inspektora imenovanog od strane osiguratelja u skladu sa zahtjevima zastave broda, odnosno Republike Italije. Uz to, navodi se kako je potrebno ugovoriti asistenciju tegljača koji udovoljavaju zahtjevima zastave broda i uvjetima ovlaštenog inspektora - pišu iz Ministarstva.

Za kraj poručuju:

- U zahtjevu se navodi da vlasnik broda žurno poduzima sve navedene radnje radi ispunjenja propisanih uvjeta i pribavljanja potrebnih odobrenja od strane Klasifikacijskog društva i nadležnih tijela Republike Hrvatske i države zastave broda radi dovođenja broda u stanje prikladno za siguran tegalj. U slučaju neizvršavanja Rješenja i nepoduzimanja naloženih obveza, Republika Hrvatska poduzet će se sve zakonom propisane mjere kako bi osigurala provedbu ovog Rješenja.