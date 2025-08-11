Tisuće građana na ulicama Splita: ‘Brod Moby Drea odmah van iz Hrvatske, nećemo azbest'

Na prosijedu kojeg je u ponedjeljak organizirala Građanska inicijativa Zdravi Split zatraženo je da talijanski brod Moby Drea, koji je u Brodosplitu radi remonta tereta s azbestom, odmah napusti Hrvatsku, a da se vlasniku Brodosplita Tomislavu Debeljaku oduzme koncesija. Aktivistica inicijative Danijela Veber je podsjetila na današnju odluku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uz konzultacije s premijerom Andrejom Plenkovićem, kojom se nalaže brodu Moby Drea da u roku od sedam dana napusti hrvatske teritorijalne vode.

Veber je rekla da 'dok ne vide da brod odlazi u Italiju ne vjeruju'.

"Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu „Moby Drea“, koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište „Brodosplit“ radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana," priopćeno je ranije danas iz Ministarstva.

O navedenoj temi, kako je obrazloženo, jutros su održane konzultacije premijera Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković. Zajedničkim postupanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Državnog inspektorata RH došlo je do utvrđivanja novih činjenica i okolnosti, navedeno je. "Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade," poručili su iz Ministarstva.

Split: Prosvjed protiv broda Moby Drea | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Veber je upitala koje su to okolnosti koje su se promijenile, ustvrdivši da su te okolnosti prosvjednici koji su i prije desetak dana organizirali prosvjed tražeći da brod ode iz Hrvatske.

Po navodima organizatora, na prosvjedu se okupilo više od tisuću građana, a Veber ih je preko razglasa pitala - jeste li da se Debeljaku oduzme koncesija na što su odgovorili potvrdno.

Govornici su rekli i da je Debeljak 'brodogradilište pretvorio u otpad i ne proizvodi brodove'.

Nakon prosvjeda, okupljeni su mirnom šetnjom Rivom i ulicama u središtu Splita izrazili nezadovoljstvo što se talijanski brod s azbestom nalazi u Splitu.

Split: Prosvjed protiv broda Moby Drea | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na prosvjednom skupu i šetnji bio je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. On je novinarima izjavio kako podupire odluku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojem je talijanskom brodu naređeno da u roku od sedam dan napusti teritorijalne vode Hrvatske.

"I osobno sam se još ranije javno zauzimao da se taj brod makne iz Hrvatske", rekao je gradonačelnik Šuta. Dodao je kako "taj brod nije trebao niti doći u splitski škver, te da nam ne treba ovakav Brodosplit u kojem s e ne proizvode brodovi".